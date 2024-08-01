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Чем дождевые черви вредят огороду: вы будете удивлены

Стало известно, чем дождевые черви вредят огороду

1:21
Садоводство

Каждый дачник наверняка знает, что дождевые черви невероятно полезны для сада и огорода.

Стало известно, чем дождевые черви вредят огороду
Фото: flickr.com by s shepherd, CC BY 2.0

Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказывает, что садоводы и огородники специально разводят дождевых червей, делают вермикомпост, вермигумус и обогащают участок органикой — все это для того, чтобы способствовать размножению дождевых червей.

Однако не все знают, что дождевые черви могут также навредить растениям.

Если вы думаете, что опасность заключается в том, что черви могут повредить корни растений, то это частично верно — такое действительно бывает, но только если дождевые черви находятся в ограниченном пространстве (например, в горшке с комнатными цветами) и испытывают нехватку питания.

В условиях сада такая проблема обычно не возникает. На самом деле, черви могут привести к неприятностям, только если их слишком много, — в этом случае они привлекают кротов, а эти животные, перекапывая почву, повреждают культурные растения.

Тем не менее, это не означает, что дачникам следует перестать создавать благоприятные условия для червей.

Лучший выход — отлавливать кротов и перемещать их за пределы участка (как минимум за 5 км).

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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