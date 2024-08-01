Чем дождевые черви вредят огороду: вы будете удивлены

Стало известно, чем дождевые черви вредят огороду

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник наверняка знает, что дождевые черви невероятно полезны для сада и огорода.

Фото: flickr.com by s shepherd, CC BY 2.0

Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказывает, что садоводы и огородники специально разводят дождевых червей, делают вермикомпост, вермигумус и обогащают участок органикой — все это для того, чтобы способствовать размножению дождевых червей.

Однако не все знают, что дождевые черви могут также навредить растениям.

Если вы думаете, что опасность заключается в том, что черви могут повредить корни растений, то это частично верно — такое действительно бывает, но только если дождевые черви находятся в ограниченном пространстве (например, в горшке с комнатными цветами) и испытывают нехватку питания.

В условиях сада такая проблема обычно не возникает. На самом деле, черви могут привести к неприятностям, только если их слишком много, — в этом случае они привлекают кротов, а эти животные, перекапывая почву, повреждают культурные растения.

Тем не менее, это не означает, что дачникам следует перестать создавать благоприятные условия для червей.

Лучший выход — отлавливать кротов и перемещать их за пределы участка (как минимум за 5 км).