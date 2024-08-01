Чем дождевые черви вредят огороду: вы будете удивлены

Каждый дачник наверняка знает, что дождевые черви невероятно полезны для сада и огорода.
Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказывает, что садоводы и огородники специально разводят дождевых червей, делают вермикомпост, вермигумус и обогащают участок органикой — все это для того, чтобы способствовать размножению дождевых червей.
Однако не все знают, что дождевые черви могут также навредить растениям.
Если вы думаете, что опасность заключается в том, что черви могут повредить корни растений, то это частично верно — такое действительно бывает, но только если дождевые черви находятся в ограниченном пространстве (например, в горшке с комнатными цветами) и испытывают нехватку питания.
В условиях сада такая проблема обычно не возникает. На самом деле, черви могут привести к неприятностям, только если их слишком много, — в этом случае они привлекают кротов, а эти животные, перекапывая почву, повреждают культурные растения.
Тем не менее, это не означает, что дачникам следует перестать создавать благоприятные условия для червей.
Лучший выход — отлавливать кротов и перемещать их за пределы участка (как минимум за 5 км).
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