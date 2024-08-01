Что нужно сделать с пионами после цветения: важные агротехнические мероприятия

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Правила ухода за пионами после роскошного цветения

2:45
Садоводство » Цветы

Пионы по праву считаются королевами сада. Эти величественные цветы радуют нас своим буйным цветением в весенне-летний период. Но чтобы пионы радовали вас год за годом, важно правильно ухаживать за ними и после окончания их цветения.

Правила ухода за пионами после роскошного цветения
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Обрезка отцветших побегов

Как только пионы отцветут, необходимо своевременно удалить все отцветшие бутоны и цветочные стебли. Это поможет растению сконцентрировать все свои силы на формировании здоровых крепких побегов и корневой системы.

Для обрезки используйте острые секаторы или ножницы. Срезайте стебли на расстоянии 5-7 см от земли, стараясь не повредить почки возобновления на корневой шейке.

Удаление засохших листьев

Кроме цветоносных побегов, после цветения необходимо также обрезать и засохшие, поврежденные листья. Сухие и больные листья затеняют и угнетают здоровую листву, снижая общее состояние растения.

Обрезайте листья аккуратно, стараясь не задевать почки возобновления. Собирайте и утилизируйте все срезанные части, чтобы не допустить распространения болезней и вредителей.

Санитарная обработка

Для профилактики болезней и защиты пионов от вредителей рекомендуется проводить их обработку специальными препаратами сразу после цветения.

Опрыскивание фунгицидами, например бордоской жидкостью или Хом-оксихромом, поможет предотвратить развитие грибковых инфекций. А обработка инсектицидами уничтожит насекомых-вредителей.

Подкормка и мульчирование

После обрезки и санитарной обработки пионы нуждаются в подкормке, чтобы восстановить силы и подготовиться к следующему сезону цветения.

Внесите под каждый куст 1-2 ведра перегноя или компоста, а затем замульчируйте приствольный круг торфом, опилками или древесной корой. Это сохранит влагу в почве и обеспечит пионы питательными веществами.

Через 2-3 недели подкормите растения минеральным комплексным удобрением, содержащим фосфор и калий. Это улучшит развитие корневой системы и закладку почек возобновления.

Укрытие на зиму

Осенью, когда листва пионов начнет отмирать, их необходимо правильно подготовить к зимовке. Выполните окучивание кустов торфом или перегноем на высоту 15-20 см. Это защитит корневую шейку от промерзания.

Сверху для дополнительной изоляции можно уложить слой сухих листьев, соломы или лапника. Это убережё растения от вымерзания и выпревания.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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