Как подготовить дачный участок к урагану, буре и сильному ветру: советы от эксперта

Ураган на даче: что нужно сделать, чтобы минимизировать последствия

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Что делать, если надвигаются ураган, гроза, сильный ветер? Какие действия нужно предпринять, чтобы минимизировать последствия на дачном участке? Об этом Pravda.Ru рассказала член клуба «Цветоводы Москвы», телеведущая программы «Дом вверх дном» Татьяна Жашкова.

Фото: commons.wikimedia.org by HoremWeb, CC BY-SA 4.0

Если у вас растут вертикальные, допустим, клематисы или княжики, лианы, которые ползут по опорам, то непогода может сорвать крепление, если плохо закреплены либо оторвёт, сломает. Если мы говорим о больших яблоках, то когда большой урожай, то нужно очень тщательно делать подвязки, чтобы урожай не пострадал. А так с ураганом как вы справитесь? Стихийное бедствие. Оно может по участку пройти и ничего не затронуть. А может пройти и даже то, что ты сделал, всё уничтожить, - рассказывает Татьяна Жашкова.

Она рассказала, что при непогоде теплицы не страдают.

Если они устойчивые, то будет всё нормально. Важно, чтобы дверцы были закрыты, чтобы ничего не покрушил ветер внутри. А так, если дверцы закрыты, то теплице ничего не страшно, если она хорошо сделана, хорошо сделана.

Эксперт отметила, что в случае урагана не стоит укрывать что-то в огороде плёнкой, так как он её наоборот порвёт и больше попортит растения.

Татьяна Жашкова порекомендовала в случае урагана не находиться под крупными деревьями иначе это чревато последствиями.