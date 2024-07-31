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4 пpaвилa pocкoшнoй фиaлки: пышное, длительное цветение и хорошее настроение обеспечены

При выращивании фиалки стоит обратить внимание на выбор места и горшка

1:36
Садоводство

Фиалка способна улучшить атмосферу в доме, очищая её от негативной энергии и помогая достичь гармонии. Это растение ассоциируется с уютом и гостеприимством. При её выращивании стоит обратить внимание на некоторые моменты.

При выращивании фиалки стоит обратить внимание на выбор места и горшка
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), CC BY-SA 3.0

1. Найдите для фиалки уютное место, где будет достаточно света, но без прямых солнечных лучей в обеденное время. Идеальным вариантом будет западное окно или плотные занавески на нём.

2. Выберите небольшой горшок, примерно 10 см в высоту и не более 13 см в диаметре. В слишком большой ёмкости растение тратит много усилий на рост корней. Лучше всего подойдёт пластиковый горшок.

3. Обеспечьте хороший дренаж, заполнив горшок на половину керамзитом и добавив немного древесного угля.

4. Правильный полив очень важен для этого цветка. Используйте только тёплую воду, поливайте вниз растения один раз в неделю. Можно поставить горшок в миску с тёплой отстоянной водой и небольшим количеством удобрений.

Соблюдайте эти простые правила и наслаждайтесь пышным цветением. Помните, что особенно сильное воздействие фиалка оказывает на людей, которые склонны к пессимизму и меланхолии, а также на тех, кто испытывает недостаток энергии и активности. Она помогает вернуть желание действовать, делает людей более общительными, жизнерадостными и спокойными.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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