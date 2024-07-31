4 пpaвилa pocкoшнoй фиaлки: пышное, длительное цветение и хорошее настроение обеспечены

Фиалка способна улучшить атмосферу в доме, очищая её от негативной энергии и помогая достичь гармонии. Это растение ассоциируется с уютом и гостеприимством. При её выращивании стоит обратить внимание на некоторые моменты.
1. Найдите для фиалки уютное место, где будет достаточно света, но без прямых солнечных лучей в обеденное время. Идеальным вариантом будет западное окно или плотные занавески на нём.
2. Выберите небольшой горшок, примерно 10 см в высоту и не более 13 см в диаметре. В слишком большой ёмкости растение тратит много усилий на рост корней. Лучше всего подойдёт пластиковый горшок.
3. Обеспечьте хороший дренаж, заполнив горшок на половину керамзитом и добавив немного древесного угля.
4. Правильный полив очень важен для этого цветка. Используйте только тёплую воду, поливайте вниз растения один раз в неделю. Можно поставить горшок в миску с тёплой отстоянной водой и небольшим количеством удобрений.
Соблюдайте эти простые правила и наслаждайтесь пышным цветением. Помните, что особенно сильное воздействие фиалка оказывает на людей, которые склонны к пессимизму и меланхолии, а также на тех, кто испытывает недостаток энергии и активности. Она помогает вернуть желание действовать, делает людей более общительными, жизнерадостными и спокойными.
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