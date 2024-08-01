Клубничные хитрости: оптимальные сроки и техника обрезки усов и листьев растений

Когда и как обрезать усы и листья клубники для лучшего плодоношения

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для получения обильного и длительного плодоношения клубники очень важно своевременно ухаживать за растениями. Одним из важных мероприятий является обрезка усов и старых листьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Когда обрезать усы клубники

Усы клубники — это специальные ползучие побеги, которые растение использует для вегетативного размножения. От них образуются новые розетки с листьями и корнями, которые впоследствии можно отделить и высадить как самостоятельные растения.

Однако если не удалять усы вовремя, они будут отнимать силы у самого куста клубники, снижая его продуктивность. Поэтому рекомендуется обрезать усы примерно через 2-3 недели после начала плодоношения.

Первый раз усы обрезают сразу после сбора урожая. Затем повторяют процедуру еще 2-3 раза за сезон, не позволяя им сильно разрастаться. Обрезать их нужно как можно ближе к основанию куста.

Когда и как обрезать листья клубники

Старые, изношенные листья клубники также нуждаются в регулярной обрезке. Они затеняют молодые, активно растущие листья, что негативно сказывается на развитии растения.

Первый раз обрезку листьев проводят осенью, в сентябре-октябре, после завершения плодоношения. В это время удаляют все старые, пожелтевшие и поврежденные листья, оставляя только здоровые.

Весной, перед началом вегетации, рекомендуется провести вторую обрезку листьев. Срезают все поврежденные зимой и оставшиеся старые листья. Это омолодит куст и стимулирует рост новых здоровых листьев.

Обрезку листьев клубники выполняют острыми ножницами или секатором, аккуратно срезая их у самого основания. Сразу после этого можно внести органические или минеральные удобрения, чтобы подкормить растение.

Соблюдая эти простые правила ухода, вы сможете обеспечить клубнике достаточно света и питания, что положительно скажется на ее урожайности и общем состоянии.