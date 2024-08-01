Народные методы укоренения: 3 аптечных средства для стимуляции корнеобразования

Как использовать аптечные средства для укоренения черенков

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Размножение растений черенками — один из самых популярных способов для садоводов и любителей домашних цветов. Но далеко не все знают, что для ускорения и стимуляции укоренения можно использовать простые и доступные аптечные препараты. Давайте разберемся, какие средства помогут ускорить этот процесс.

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Индол-3-уксусная кислота — натуральный стимулятор корнеобразования

Одним из самых эффективных народных стимуляторов корнеобразования является индол-3-уксусная кислота (ИУК). Это натуральное соединение, которое содержится в некоторых растениях и участвует в процессах их роста и развития.

Для укоренения черенков можно использовать таблетки с препаратами на основе ИУК, которые продаются в аптеках и магазинах для садоводов. Достаточно растворить 1 таблетку в 1 литре воды и опустить в этот раствор нижний срез черенка на 12-24 часа перед высадкой. Это значительно ускорит образование корней.

Гетероауксин — синтетический аналог ИУК

Ещё один популярный аптечный препарат для стимуляции укоренения — гетероауксин. Он является синтетическим аналогом природной ИУК и обладает сходным действием на рост корневой системы.

Гетероауксин продается в виде порошка или жидкости. Для обработки черенков нужно развести 1 чайную ложку средства в 1 литре воды и поместить туда срез черенка на 12-24 часа. После этого высаживайте черенок, как обычно.

Корнеобразователь "Корневин"

Специальное средство для укоренения черенков и стимуляции корнеобразования у растений — "Корневин". Это жидкий препарат на основе синтетических аналогов ИУК.

Чтобы обработать черенок, достаточно опустить его нижний конец в раствор "Корневина" на 12-24 часа. Дальше высаживайте черенок в грунт. Если вы сразу не планируете высаживать, то можете хранить обработанные черенки во влажной ткани.

Правильная подготовка черенков

Чтобы аптечные средства для стимуляции укоренения работали наиболее эффективно, необходимо соблюдать и другие правила подготовки черенков:

срезайте черенки острым ножом или секатором, делая косой срез;

обязательно удалите нижние листья черенка;

высаживайте черенки в питательный, рыхлый грунт;

поддерживайте повышенную влажность вокруг черенков.

Используя простые аптечные средства, вы сможете значительно ускорить и улучшить укоренение своих черенков. Это позволит вам быстрее получить новые здоровые растения.