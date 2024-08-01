Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бритни Спирс возобновила отношения с Полом Солизом после скандала
Кошки едят комнатные растения, чтобы дополнить свой рацион
Премьера фильма Кевина Костнера "Горизонты 2" состоится 7 сентября
К чему может привести опасное вождение автомобилистов
Учёные предложили создать биохранилище на Луне
Туристы стали чаще посещать Турцию в 2024 году
Картошка, запечённая с салом: идеальный гарнир или вкусное самостоятельное блюдо
Как киберспорт влияет на продажи игровых аксессуаров в России
Как справиться с врастанием волос после эпиляции?
Народные методы укоренения: 3 аптечных средства для стимуляции корнеобразования

Как использовать аптечные средства для укоренения черенков

2:47
Садоводство » Советы

Размножение растений черенками — один из самых популярных способов для садоводов и любителей домашних цветов. Но далеко не все знают, что для ускорения и стимуляции укоренения можно использовать простые и доступные аптечные препараты. Давайте разберемся, какие средства помогут ускорить этот процесс.

Как использовать аптечные средства для укоренения черенков
Фото: commons.wikimedia. org by Salicyna, CC BY-SA 4.0

Индол-3-уксусная кислота — натуральный стимулятор корнеобразования

Одним из самых эффективных народных стимуляторов корнеобразования является индол-3-уксусная кислота (ИУК). Это натуральное соединение, которое содержится в некоторых растениях и участвует в процессах их роста и развития.

Для укоренения черенков можно использовать таблетки с препаратами на основе ИУК, которые продаются в аптеках и магазинах для садоводов. Достаточно растворить 1 таблетку в 1 литре воды и опустить в этот раствор нижний срез черенка на 12-24 часа перед высадкой. Это значительно ускорит образование корней.

Гетероауксин — синтетический аналог ИУК

Ещё один популярный аптечный препарат для стимуляции укоренения — гетероауксин. Он является синтетическим аналогом природной ИУК и обладает сходным действием на рост корневой системы.

Гетероауксин продается в виде порошка или жидкости. Для обработки черенков нужно развести 1 чайную ложку средства в 1 литре воды и поместить туда срез черенка на 12-24 часа. После этого высаживайте черенок, как обычно.

Корнеобразователь "Корневин"

Специальное средство для укоренения черенков и стимуляции корнеобразования у растений — "Корневин". Это жидкий препарат на основе синтетических аналогов ИУК.

Чтобы обработать черенок, достаточно опустить его нижний конец в раствор "Корневина" на 12-24 часа. Дальше высаживайте черенок в грунт. Если вы сразу не планируете высаживать, то можете хранить обработанные черенки во влажной ткани.

Правильная подготовка черенков

Чтобы аптечные средства для стимуляции укоренения работали наиболее эффективно, необходимо соблюдать и другие правила подготовки черенков:

  • срезайте черенки острым ножом или секатором, делая косой срез;
  • обязательно удалите нижние листья черенка;
  • высаживайте черенки в питательный, рыхлый грунт;
  • поддерживайте повышенную влажность вокруг черенков.

Используя простые аптечные средства, вы сможете значительно ускорить и улучшить укоренение своих черенков. Это позволит вам быстрее получить новые здоровые растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Алушта & Гурзуф. В Крыму продолжают бороться за качество сервиса Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
Последние материалы
Туристы стали чаще посещать Турцию в 2024 году
Картошка, запечённая с салом: идеальный гарнир или вкусное самостоятельное блюдо
Как использовать аптечные средства для укоренения черенков
Как справиться с врастанием волос после эпиляции?
Как киберспорт влияет на продажи игровых аксессуаров в России
Как легко дать собаке лекарство
Казахстанская спортсменка Шабалина сообщила, что у них на ОИ-2024 нет горячей воды
В России запретят продажу энергетиков подросткам с марта следующего года
Врач-диетолог Ефимова назвала основные принципы улучшения питания
Голубкина считает правильным решение Фоменко отправить детей за границу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников