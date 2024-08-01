Урожая голубики не будет: вот какие ошибки могут лишить вас ягоды

Голубика — непростая ягода для выращивания в саду. Поэтому предлагаем узнать, какие ошибки обычно совершаются.
Голубика — очень солнцелюбивое растение. Она не любит холодных ветров, поэтому лучше всего выращивать ее в солнечном и защищенном от ветра месте. Если посадить голубику в тени крон деревьев, то ягоды закиснут и их количество будет минимальным. Кроме того, голубика плохо переносит грунтовые воды.
Поэтому важно не высаживать растение в низинах. Дело в том, что корневая система растения быстро загнивает от избытка влаги в почве.
Также нежелательно высаживать рассаду голубики рядом с растениями, которые регулярно подкармливаются удобрениями, например, навозом, биогумусом и компостом. Эти виды удобрений не подходят для голубики, поэтому растение лучше выращивать вдали от других кустов.
Чтобы улучшить рост голубики и ускорить созревание побегов, можно добавить дополнительные фосфорные и калийные удобрения. Также важно обогатить перегноем песчаную или суглинистую почву.
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