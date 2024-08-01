Лучшие способы уничтожения сорняков: полезные советы садоводам

Советы, как справиться с сорняками без химии

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Избавиться от сорняков на своем огороде можно без использования вредных химических препаратов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, CC BY-SA 3.0

Как избавиться от сорняков без химикатов

Кипяток — отличный способ избавиться от сорняков, которые растут на дорожках и тротуарах. Однако не рекомендуется использовать кипяток на клумбах или огородах, так как это может повредить садовые растения.

Мыло разрушает восковую поверхность и волоски на сорняках, делая их уязвимыми для уксусного раствора. Мыло также придает блеск листьям, что помогает садоводам визуально следить за процессом. Смесь из двух капель жидкого моющего средства, разведенных в двух стаканах воды, прилипает к листьям, способствуя уничтожению сорняков. Затем можно использовать уксус. Его раствор проникает в верхний слой листьев растений, снижая их способность вырабатывать хлорофилл и разрушая жизненно важные клетки.

Важно помнить, что уксус скатывается с восковых листьев, поэтому садоводы должны опрыскивать листья и снизу. Кроме того, уксус можно использовать в сочетании с другими природными средствами для усиления его эффекта.

Например, добавление соли в раствор уксуса может сделать его еще более эффективным в уничтожении сорняков. Однако следует быть осторожным при использовании соли, так как она может негативно повлиять на почву и другие растения.

Не стоит забывать и о механических методах борьбы с сорняками, таких как прополка и мульчирование.