Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы стали чаще посещать Турцию в 2024 году
Картошка, запечённая с салом: идеальный гарнир или вкусное самостоятельное блюдо
Как использовать аптечные средства для укоренения черенков
Как справиться с врастанием волос после эпиляции?
Как киберспорт влияет на продажи игровых аксессуаров в России
Как легко дать собаке лекарство
Казахстанская спортсменка Шабалина сообщила, что у них на ОИ-2024 нет горячей воды
В России запретят продажу энергетиков подросткам с марта следующего года
Врач-диетолог Ефимова назвала основные принципы улучшения питания
От свалки к пользе: 4 причины, почему опытные садоводы не выбрасывают помидорную ботву

Как опытные дачники используют ботву томатов

2:42
Садоводство » Советы

Для многих дачников и огородников помидорная ботва после окончания сезона — это просто мусор, который нужно куда-то вывезти или сжечь. Однако опытные садоводы знают, что эта, казалось бы, ненужная часть растения на самом деле обладает массой полезных свойств. Давайте разберёмся, почему не стоит спешить избавляться от помидорной ботвы.

Как опытные дачники используют ботву томатов
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Причина 1: Источник удобрения

Помидорная ботва содержит в себе много азота, фосфора, калия и других важных питательных веществ, необходимых для роста и развития растений. Перерабатываясь в компосте, она становится ценным органическим удобрением, которое можно использовать для подкормки всех культур на участке.

Причина 2: Профилактика заболеваний

Ботва томатов обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами. Поэтому, перемешивая её с почвой, вы "лечите" землю, уничтожая возбудителей различных болезней растений. Кроме того, помидорная зелень отпугивает вредителей, таких как колорадский жук.

Причина 3: Мульчирование

Измельченная ботва томатов может стать превосходным мульчирующим материалом. Укрывая ею почву вокруг кустов, вы препятствуете росту сорняков, удерживаете влагу и защищаете корни растений от резких перепадов температур.

Причина 4: Сырьё для натурального пестицида

Ботву томатов можно использовать для приготовления народных инсектицидов и фунгицидов. Достаточно залить свежесобранную ботву водой, дать настояться несколько дней и опрыскать растения полученным "травяным" раствором. Это эффективное и экологичное средство защиты.

Как правильно использовать помидорную ботву?

Самый простой способ применения — компостирование. Измельчайте ботву и добавляйте в компостную кучу. Спустя 2-3 месяца вы получите натуральное удобрение для своих растений.

Также можно не измельчать ботву, а просто перекапывать её в почву на глубину 10-15 см. Постепенно она разложится, напитывая грунт полезными элементами.

Для приготовления народного инсектицида ботву следует измельчить, залить водой в пропорции 1:10 и настаивать около 7-10 дней. Перед применением раствор нужно процедить.

Использование помидорной ботвы — это прекрасный пример бережливого и экологичного подхода к садово-огородным отходам. Не торопитесь выбрасывать этот ценный "побочный продукт" томатов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Алушта & Гурзуф. В Крыму продолжают бороться за качество сервиса Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
Последние материалы
Валиева: только моя мама беспокоилась о моём будущем
Германия не согласна нарезать ингредиенты для донер-кебаба по-турецки
Можно ли использовать скраб для тела на коже головы?
Не рак, но тоже ничего хорошего: онколог о курении электронных сигарет
В Евросоюзе назвали подход к восстановлению Украины
Возвращение в офис: как изменилось либидо у американцев?
Актёры отказываются сниматься в новом сериале по "Гарри Поттеру"
Правительство продлило программу льготной IT-ипотеки
Компактный и мощный Lenovo YOGA Ultra: конкуренция в мире ПК
Алана Мамаева рассказала об отношении детей к Павлу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников