Как не пропустить нужный момент: главные признаки, которые подскажут, что пора собирать свёклу

Рассказываем как определить, что свекла готова к уборке урожая

Свёкла — одна из самых распространённых корнеплодных культур на наших огородах. Она ценится за высокое содержание витаминов, минералов и прекрасные вкусовые качества. Но чтобы насладиться богатым урожаем, важно правильно определить момент для уборки свеклы. Существует несколько главных признаков, которые подскажут, что пора приниматься за работу.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Признак 1: Созревание ботвы

Один из самых верных способов определить готовность свёклы к сбору — это состояние ее ботвы. Когда листья начинают буреть, желтеть и увядать, это означает, что корнеплоды достигли полной спелости. Активный рост ботвы уже закончился, и теперь вся сила растения уходит в формирование и наращивание корней.

Признак 2: Размер и форма корнеплодов

Хотя свёкла — это относительно неприхотливая культура, ее размер и форма могут сильно варьироваться в зависимости от сорта и условий выращивания. Тем не менее, есть некоторые общие ориентиры:

идеальная для уборки свекла имеет округлую или плоскоокруглую форму без глубоких трещин и деформаций;

средний размер корнеплода должен быть около 5-10 см в диаметре. Более крупные корнеплоды могут быть грубыми на вкус.

Признак 3: Цвет корней

Свекла, готовая к сбору, имеет насыщенный темно-бордовый или пурпурный цвет. Если корнеплоды еще светло-розовые или даже белесые, значит, до полной зрелости им еще далеко. Но стоит учитывать, что у некоторых сортов окраска может быть и более блеклой.

Признак 4: Легкость извлечения

Если вы легко вытягиваете свёклу из земли без особых усилий, значит, пришло время для уборки. Плотно сидящие в почве корнеплоды еще не готовы.

Как правильно убирать и хранить урожай свеклы?

Лучшее время для сбора урожая свёклы — осень, когда дневные температуры не превышают +15°C. Выкапывать корнеплоды нужно в сухую погоду, аккуратно, чтобы не повредить кожуру.

После сбора свёклу необходимо тщательно очистить от земли, обрезав ботву на 3-4 см от головки. Хранить ее лучше всего в прохладном, темном и сухом помещении с температурой 0-2°C и влажностью около 90-95%.