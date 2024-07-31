Как не пропустить нужный момент: главные признаки, которые подскажут, что пора собирать свёклу

Свёкла — одна из самых распространённых корнеплодных культур на наших огородах. Она ценится за высокое содержание витаминов, минералов и прекрасные вкусовые качества. Но чтобы насладиться богатым урожаем, важно правильно определить момент для уборки свеклы. Существует несколько главных признаков, которые подскажут, что пора приниматься за работу.
Один из самых верных способов определить готовность свёклы к сбору — это состояние ее ботвы. Когда листья начинают буреть, желтеть и увядать, это означает, что корнеплоды достигли полной спелости. Активный рост ботвы уже закончился, и теперь вся сила растения уходит в формирование и наращивание корней.
Хотя свёкла — это относительно неприхотливая культура, ее размер и форма могут сильно варьироваться в зависимости от сорта и условий выращивания. Тем не менее, есть некоторые общие ориентиры:
Свекла, готовая к сбору, имеет насыщенный темно-бордовый или пурпурный цвет. Если корнеплоды еще светло-розовые или даже белесые, значит, до полной зрелости им еще далеко. Но стоит учитывать, что у некоторых сортов окраска может быть и более блеклой.
Если вы легко вытягиваете свёклу из земли без особых усилий, значит, пришло время для уборки. Плотно сидящие в почве корнеплоды еще не готовы.
Лучшее время для сбора урожая свёклы — осень, когда дневные температуры не превышают +15°C. Выкапывать корнеплоды нужно в сухую погоду, аккуратно, чтобы не повредить кожуру.
После сбора свёклу необходимо тщательно очистить от земли, обрезав ботву на 3-4 см от головки. Хранить ее лучше всего в прохладном, темном и сухом помещении с температурой 0-2°C и влажностью около 90-95%.
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