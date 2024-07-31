Капуста без химии: 3 неприхотливых растения, которые станут надёжной защитой для урожая

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Как использовать соседние растения для натуральной защиты капусты от вредителей

2:40
Садоводство » Овощи

Капуста — один из самых распространённых овощей на наших дачных участках. Но, к сожалению, она также является лакомым блюдом для целого ряда насекомых-вредителей, таких как капустная белянка, крестоцветные блошки, гусеницы и др. Как же защитить свой урожай капусты без использования опасных химикатов? Секрет в правильном подборе соседних растений!

Как использовать соседние растения для натуральной защиты капусты от вредителей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какие растения отпугивают вредителей капусты?

Бархатцы
Пожалуй, самый известный "защитник" капусты — это бархатцы. Эти яркие цветы обладают сильным резким ароматом, который отпугивает большинство насекомых-вредителей. Размещая бархатцы среди грядок с капустой, вы надежно защищаете свой урожай от таких напастей, как капустная белянка, капустная моль и крестоцветные блошки.

Настурция
Настурция также славится своим характерным запахом, который отпугивает вредителей капусты. Более того, эти цветы способны даже отвлекать некоторых насекомых от основных посадок, поскольку привлекают их к себе. Так что настурция может стать своеобразной "жертвенной" культурой, защищающей ваш главный урожай.

Пижма
Пижма — еще один замечательный "защитник" капусты благодаря своим ароматным листьям. Её эфирные масла отталкивают таких вредителей, как капустная муха, капустная совка и крестоцветные блошки. Высаживайте пижму по краям грядок или между кустами капусты.

Бархатцы, настурция и пижма — лишь несколько примеров "охранников" капусты. Кроме них, хорошим эффектом обладают также базилик, календула, чистотел, полынь и прочие растения с сильным ароматом.

Как правильно размещать растения-"защитники"?

Важно понимать, что эти "соседи" не уничтожают вредителей, а лишь отпугивают их с помощью своих эфирных масел. Поэтому важно обеспечить максимальное соприкосновение этих ароматных растений с основной культурой.

Лучше всего высаживать их рядами или группами прямо среди грядок с капустой. Можно также окаймлять ими весь периметр капустного участка. Тогда насекомые будут избегать этой зоны.

Кроме того, не забывайте периодически обновлять посадки ароматных культур, так как их эффективность со временем снижается.

Использование природных "защитников" — это не только эффективный, но и экологически безопасный способ борьбы с вредителями капусты. Попробуйте его, и ваш урожай будет в полной безопасности!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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