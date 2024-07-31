Не все растения любят золу: как избежать губительного воздействия этого удобрения на ваш урожай

4 культуры, которые нельзя подкармливать этим органическим удобрением

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Древесная зола — это одно из самых доступных органических удобрений, которое широко используется в огородничестве. Многие садоводы-любители считают, что она является универсальным средством для подкормки всех растений. Однако это не совсем так — применять золу нужно крайне осторожно, в противном случае вы рискуете погубить свой урожай.

Фото: flickr.com by Jacob W. Frank, CC BY 2.0

Какие растения лучше не подкармливать золой?

Картофель

Пожалуй, одно из самых уязвимых к золе растений — это картофель. Даже небольшая доза этого удобрения может вызвать ожог корневой системы и заметно снизить урожай клубней. Ни в коем случае не вносите золу в лунки при посадке картофеля или в почву вокруг куста.

Томаты

Повышенная щелочность золы может стать фатальной для томатов. Эти растения предпочитают слабокислую или нейтральную почву, а зола, наоборот, делает ее щелочной. В результате томаты могут страдать от недостатка доступных питательных веществ, что приведет к замедлению их роста, опадению бутонов и плодов.

Голубика и брусника

Эти ягодные культуры очень требовательны к кислотности почвы и не переносят даже небольшого повышения pH. Внесение древесной золы, обладающей выраженными щелочными свойствами, способно погубить все растение.

Хвойные деревья

Для деревьев семейства сосновых — сосен, елей, кедров — зола также является нежелательным удобрением. Щелочная реакция золы плохо влияет на корневую систему этих растений, что может привести к их гибели.

Как же правильно использовать древесную золу?

Несмотря на ряд культур, которым зола противопоказана, это универсальное и весьма полезное органическое удобрение. Оно особенно ценно для растений, нуждающихся в повышенном содержании калия, фосфора и кальция.

Идеальный вариант — вносить золу под культуры, которым она не вредит: плодовые деревья, ягодные кустарники, луковичные, некоторые овощные культуры (морковь, свекла, капуста). Рекомендуемая дозировка — 50-100 г на 1 кв. м.

Также золу можно использовать для известкования сильнокислых почв. Это позволит повысить их pH до оптимального уровня. Но при этом нужно внимательно следить, чтобы не допустить передозировки, особенно на участках с выращиванием чувствительных культур.

Таким образом, древесная зола — это поистине ценное, но при неправильном применении очень опасное удобрение. Важно тщательно изучить, каким растениям оно полезно, а каким может навредить. Только в этом случае вы сможете получить максимальную отдачу от этого природного средства.