Немедленно выкидывайте арбуз, если во время еды почувствовали это вкус: в этой ягоду много химии

Ягода со вкусом железа: Как понять, что арбуз выращен при помощи пестицидов

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

По внешнему виду арбузы с нитратами и пестицидами мало чем отличаются от "здоровых" ягод. При этом, определить, добавлялась ли химия в процессе его выращивания можно, правда, уже после покупки. Такую ягоду не стоит употреблять. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт Садоводов России Ольга Воронова.

Фото: freepik.com

Так, по словам садовода, арбуз с химией будет водянистый и горьковатый по вкусу.

"Когда начинаешь есть, либо он очень сильно сочный и какой-то странноватый, именно странноватый привкус должен быть. В зависимости от того, какое вещество, самые разные могут быть привкусы. То просто горьковатый, то может быть привкус железа или чего-то металлического. Это сразу должно насторожить. Как хлеб с плесенью, он сразу другой", — отметила Воронова.

При этом, собеседник Pravda.Ru призвала не искать дырки от проколов, которые могли быть сделаны во время выращивания: они зарастают.