Определяем, какие растения особо уязвимы к перепадам температур

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Какие растения больше всего страдают от перепадов температур

2:46
Садоводство » Цветы

Резкие колебания температур — одно из наиболее серьёзных испытаний для растений. В процессе своего развития они адаптируются к определённым климатическим условиям и часто не готовы противостоять внезапным температурным перепадам.

Какие растения больше всего страдают от перепадов температур
Фото: https://secure.flickr.com/photos/suespix/3827826512/in/photostream/ by Sue Manus, CC BY 2.0

Какие же виды растений наиболее уязвимы к таким стрессовым воздействиям?

Многолетники

Многолетние культуры, в том числе кустарники и деревья, отличаются более высокой устойчивостью к перепадам температур по сравнению с однолетними растениями. Однако и среди них есть весьма чувствительные виды.

  • Розы. Этим красивым, но капризным растениям особенно вредны резкие похолодания в период активного роста.
  • Гортензии. Их нежные побеги и бутоны легко повреждаются под воздействием заморозков.
  • Магнолии. Эти вечнозеленые красавцы очень чувствительны к весенним возвратным похолоданиям.

Однолетники

Однолетние культуры, такие как овощи, ягоды и цветы, обладают гораздо меньшей устойчивостью к перепадам температур.

  • Томаты. Их плоды и бутоны легко повреждаются как заморозками, так и резкими оттепелями.
  • Огурцы. Внезапные похолодания могут вызывать увядание, пожелтение и деформацию листьев.
  • Бархатцы. Эти яркие цветы часто страдают от перепадов температур в период вегетации.

Тропические и субтропические культуры

Растения, адаптированные к тёплым, стабильным климатическим условиям, как правило, наиболее уязвимы к перепадам температур.

  • Пальмы. Их нежные листья и молодые побеги легко повреждаются даже незначительными заморозками.
  • Орхидеи. Эти изысканные цветы крайне чувствительны к колебаниям температур.
  • Цитрусовые. Апельсины, лимоны и другие южные культуры могут серьёзно повреждаться при внезапном похолодании.

Способы защиты растений от перепадов температур

Чтобы уберечь свои культуры от губительного воздействия резких температурных колебаний, можно применять несколько эффективных мер.

  • Укрывать растения плёнкой, агроволокном или другими материалами при заморозках и холодных ветрах.
  • Использовать систему полива и опрыскивания, которая создает защитный слой льда на поверхности растений.
  • Повышать устойчивость растений с помощью подкормок и активаторов роста.
  • Выбирать для посадки сорта и виды, максимально адаптированные к климатическим условиям региона.

Грамотный подход к профилактике и снижению негативного воздействия перепадов температур поможет сохранить ваши растения в добром здравии и порадовать богатым урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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