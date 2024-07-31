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Как определить идеальное время для сбора гороха: главные признаки спелости

Ключевые визуальные и тактильные признаки зрелости гороха

2:26
Садоводство » Советы

Выращивание гороха — одно из самых популярных занятий среди дачников и огородников. Эта ценная бобовая культура не только вкусна, но и богата полезными веществами. Однако чтобы полностью насладиться сочными, сладкими горошинами, важно вовремя определить момент их полной зрелости.

Ключевые визуальные и тактильные признаки зрелости гороха
Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2, CC BY 3.0

Как же понять, что горох поспел и готов к сбору урожая?

Визуальные признаки спелости гороха

Существует несколько явных визуальных признаков, по которым можно определить, что горох достиг оптимальной зрелости.

  1. Размер и форма стручков. По мере созревания стручки становятся более крупными, плотными и наполненными. Они меняют форму от округлой на ранних этапах к более удлинённой к моменту полной зрелости.
  2. Цвет стручков. Молодые, незрелые стручки обычно имеют яркий, насыщенный зелёный оттенок. По мере созревания они приобретают более бледный, желтоватый или даже белёсый цвет.
  3. Состояние кончиков стручков. Свежие, зрелые стручки имеют слегка заострённые и твёрдые кончики. У перезревших плодов кончики становятся тупыми и мягкими.
  4. Наличие семян. Зрелые стручки чётко очерчивают контуры крупных, хорошо наполненных горошин внутри. У незрелых же плодов семена практически не заметны.

Тактильные признаки спелости

Визуальных признаков бывает недостаточно, чтобы точно определить готовность гороха к сбору. Помощь в этом может оказать еще и тактильная проверка.

  1. Плотность стручков. Зрелые стручки отличаются заметной плотностью и упругостью при надавливании. Незрелые же плоды будут более мягкими и дряблыми.
  2. Лёгкость отделения. Спелые стручки легко отделяются от растения при аккуратном потягивании. Неспелые плоды крепко держатся за ветки.
  3. Звук при сжатии. Если при лёгком сжатии стручка вы слышите характерный хруст, значит, горошины внутри достаточно крупные и зрелые.

Определив оптимальную зрелость гороха по этим признакам, можно приступать к сбору урожая. Помните, что собирать его лучше рано утром или в пасмурную погоду, пока овощи не потеряли влагу и сохранили максимум полезных свойств.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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