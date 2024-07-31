Заключительная треть лета знаменуется активным сбором урожая. В этот период огородники продолжают заботиться о растениях, которые всё ещё плодоносят. Примером таких растений могут служить огурцы.
Правильная подкормка в августе играет ключевую роль. Она не только улучшает вкусовые качества плодов, но и продлевает их плодоношение.
Рекомендации по подкормке огурцов в августе
Специалист подчёркивает, что в этот период азотные удобрения уже не нужны. Зато фосфор положительно скажется на состоянии огурцов в августе.
Идеальным удобрением для огурцов в августе является суперфосфат. Важно чередовать его внесение с калиевыми и магниевыми подкормками.
Калий можно получать из несгоревших древесных остатков и сульфата калия, а магний восполняется с помощью магниевой селитры.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.