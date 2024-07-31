Огурцы будут расти как сумасшедшие: лучшие августовские удобрения от экспертов

Самое эффективное удобрение для огурцов в августе

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Заключительная треть лета знаменуется активным сбором урожая. В этот период огородники продолжают заботиться о растениях, которые всё ещё плодоносят. Примером таких растений могут служить огурцы.

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Правильная подкормка в августе играет ключевую роль. Она не только улучшает вкусовые качества плодов, но и продлевает их плодоношение.

Рекомендации по подкормке огурцов в августе

Специалист подчёркивает, что в этот период азотные удобрения уже не нужны. Зато фосфор положительно скажется на состоянии огурцов в августе.

Идеальным удобрением для огурцов в августе является суперфосфат. Важно чередовать его внесение с калиевыми и магниевыми подкормками.

Калий можно получать из несгоревших древесных остатков и сульфата калия, а магний восполняется с помощью магниевой селитры.