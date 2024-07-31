Не дайте урожаю погибнуть: уход за томатами в августе

Чем подкормить помидоры, чтобы повысить урожайность

В конце июля и начале августа томатам требуется особый уход из-за нескольких факторов.

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Погодные условия становятся нестабильными, а растения затрачивают значительные ресурсы на плодоношение. Это ослабляет их иммунную систему, что может негативно сказаться на урожае.

Какие три подкормки помогут снизить влияние неблагоприятных факторов?

Используйте золу

Зола всегда полезна: она содержит множество питательных веществ, способных повысить урожайность томатов. Разведите стакан золы в ведре воды.

Через 48 часов процедите раствор и полейте растения.

Дрожжевая подкормка

Опытные садоводы часто хвалят это средство. На ведро воды возьмите половину стакана сухих дрожжей. Разведите их в предварительно подогретой воде. Средство сразу готово к использованию.

Сода

Этот метод полезен при неблагоприятных погодных условиях. Для приготовления раствора просто разведите три большие ложки соды в воде.