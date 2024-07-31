В конце июля и начале августа томатам требуется особый уход из-за нескольких факторов.
Погодные условия становятся нестабильными, а растения затрачивают значительные ресурсы на плодоношение. Это ослабляет их иммунную систему, что может негативно сказаться на урожае.
Используйте золу
Зола всегда полезна: она содержит множество питательных веществ, способных повысить урожайность томатов. Разведите стакан золы в ведре воды.
Через 48 часов процедите раствор и полейте растения.
Дрожжевая подкормка
Опытные садоводы часто хвалят это средство. На ведро воды возьмите половину стакана сухих дрожжей. Разведите их в предварительно подогретой воде. Средство сразу готово к использованию.
Сода
Этот метод полезен при неблагоприятных погодных условиях. Для приготовления раствора просто разведите три большие ложки соды в воде.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.