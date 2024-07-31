Насладившись вкусным манго, удалите мякоть, чтобы достать большую косточку, тщательно её промойте.
Поместите косточку в чашку с водой и оставьте её для замачивания в течение 24 часов.
Смочите бумажное полотенце, убедитесь, что оно влажное, но не мокрое. Заверните косточку в бумажное полотенце.
Положите косточку и бумажное полотенце в полиэтиленовый пакет. Хранят его в тёплом месте.
Проверяйте прогресс семян каждые несколько дней. Время проращивания зависит от температуры воздуха и спелости манго на момент извлечения косточки.
Как только семя прорастет, посадите его в почву. Будьте осторожны, чтобы не повредить новые листья. Помните, что это растение не будет идентично родительскому дереву.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.