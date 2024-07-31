Как посадить и вырастить манго из косточки: на заметку садоводам

Секреты выращивания манго из косточки

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Насладившись вкусным манго, удалите мякоть, чтобы достать большую косточку, тщательно её промойте.

Фото: flickr.com by robert mclean, CC BY 2.0

Замочите семена

Поместите косточку в чашку с водой и оставьте её для замачивания в течение 24 часов.

Подготовьте влажное бумажное полотенце

Смочите бумажное полотенце, убедитесь, что оно влажное, но не мокрое. Заверните косточку в бумажное полотенце.

Создайте мини-теплицу

Положите косточку и бумажное полотенце в полиэтиленовый пакет. Хранят его в тёплом месте.

Следите за всхожестью

Проверяйте прогресс семян каждые несколько дней. Время проращивания зависит от температуры воздуха и спелости манго на момент извлечения косточки.

Посадите в почву

Как только семя прорастет, посадите его в почву. Будьте осторожны, чтобы не повредить новые листья. Помните, что это растение не будет идентично родительскому дереву.