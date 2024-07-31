Какие овощи можно выращивать в контейнерах: обязательно попробуйте этот способ

Овощи, подходящие для выращивания в контейнерах

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Некоторые овощи можно выращивать не в открытом грунте, а в контейнерах.

Фото: scienceimage.csiro. au by division, CSIRO, CC BY 3.0

Овощи, подходящие для контейнеров

Контейнерное садоводство открывает мир возможностей для выращивания овощей. Вы можете выращивать различные популярные овощи, такие как перцы, баклажаны, салатная зелень, помидоры, фасоль, мангольд, свёкла, редис, кабачки и огурцы.

Контейнеры также отлично подходят для картофеля, кукурузы, дынь и сладкого картофеля. При выборе овощей для контейнерного садоводства выбирайте карликовые сорта.

Томаты являются отличным выбором для выращивания в контейнерах. Бобовые известны своим быстры ростом и приспособляемостью к неглубоким контейнерам.

Контейнеры также хорошо подходят для смеси трав. Кроме того, контейнеры идеально подходят для выращивания клубники.