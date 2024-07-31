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Можно ли обработать картошку от колорадского жука без химии: народные методы

Названы основные методы борьбы с колорадским жуком

2:10
Садоводство

Некоторые дачники и огородники относятся с недоверием к бабушкиным и дедушкиным методам борьбы с вредителями. Одной из самых серьёзных проблем является колорадский жук. Каждый, кто когда-либо выращивал картошку, наверняка сталкивался с необходимостью борьбы с этим вредителем.

Названы основные методы борьбы с колорадским жуком
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рассмотрим, можно ли эффективно справиться с жуком с помощью народных средств или, как говорят дачники, без применения химии.

Борьба с вредителем

Научные исследования показывают, что организм колорадского жука имеет способность мутировать и приспосабливаться даже к промышленным препаратам. Поэтому народные средства не смогут полностью избавить от жука, а лишь временно отпугнут его. Чтобы добиться результата, такие средства нужно применять регулярно.

Народные способы

  • Древесная зола: можно посыпать картофельные посадки древесной золой. Эффективность этого метода выше, если проводить обработку дважды в неделю до начала цветения картофеля, а затем раз в месяц после цветения.
  • Горчичный порошок: используется раствор горчичного порошка (100 г на 10 л воды). Раствор настаивается сутки, после чего им опрыскивают растения.
  • Настои растений: приготовьте настой из чистотела, полыни, хвоща, одуванчика или далматской ромашки. Залейте их кипятком, настаивайте несколько часов, а затем опрыскивайте картофель. Обработку следует проводить раз в неделю.
  • Отвар из острого перца: Для его приготовления измельчите 50 г свежих или 25 г сухих стручков острого перца, залейте 1 л воды и кипятите 10 минут. Процеженный отвар разбавьте 5 л воды, добавьте 30 г дегтярного мыла и используйте для обработки.

Альтернативные методы

Некоторые дачники создают приманки для жука из картофеля и затем уничтожают вредителей. Однако наиболее эффективными среди безвредных методов считаются биологические инсектициды.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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