Как эффективно бороться с медведкой: самые лучшие способы

Опытные садоводы поделились, как бороться с медведкой

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите быть уверенными в безопасности вашего урожая, первым делом необходимо разобраться с вредителями. Особенно важно уделить внимание насекомым, которые обитают в почве. Справиться с ними объективно сложнее.

Фото: creativecommons.org by JorritvWamelimage, CC BY-SA 1.0

Какие методы борьбы с медведкой можно использовать?

Мыло

Этот простой, но весьма эффективный способ поможет справиться с опасным вредителем. Рекомендуется взять хозяйственное мыло. Четверти куска будет достаточно. Измельчите его на тёрке и растворите в горячей воде. У вас должно получиться около двух литров раствора. Найдите "убежище" медведки и влейте в него приготовленный состав. Вскоре вредитель появится на поверхности земли.

Яичная скорлупа с маслом

Этот метод подходит, если вы не знаете точно, где прячется медведка. Приготовьте несколько "угощений" и распределите их по участку. Для этого измельчите скорлупу и смажьте её нерафинированным маслом. Такая "трапеза" станет для медведки последней.