Если вы хотите быть уверенными в безопасности вашего урожая, первым делом необходимо разобраться с вредителями. Особенно важно уделить внимание насекомым, которые обитают в почве. Справиться с ними объективно сложнее.
Какие методы борьбы с медведкой можно использовать?
Мыло
Этот простой, но весьма эффективный способ поможет справиться с опасным вредителем. Рекомендуется взять хозяйственное мыло. Четверти куска будет достаточно. Измельчите его на тёрке и растворите в горячей воде. У вас должно получиться около двух литров раствора. Найдите "убежище" медведки и влейте в него приготовленный состав. Вскоре вредитель появится на поверхности земли.
Яичная скорлупа с маслом
Этот метод подходит, если вы не знаете точно, где прячется медведка. Приготовьте несколько "угощений" и распределите их по участку. Для этого измельчите скорлупу и смажьте её нерафинированным маслом. Такая "трапеза" станет для медведки последней.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.