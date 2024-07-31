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Две простые меры, которые спасут ваш урожай от фитофтороза: о них знают не все дачники

Народные средства против коварного фитофтороза

2:07
Садоводство » Вредители и болезни

Фитофтороз — одно из самых распространённых и опасных грибковых заболеваний, поражающих томаты, картофель, баклажаны и другие пасленовые культуры. Это коварная инфекция, которая может полностью уничтожить весь урожай. К счастью, существуют проверенные народные средства, которые помогут справиться с этой напастью.

Народные средства против коварного фитофтороза
Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM

В арсенале дачников есть два эффективных и относительно недорогих природных компонента, которые вместе творят настоящие чудеса в борьбе с фитофторозом — кальциевая селитра и прелая солома.

Разберемся, как их правильно использовать:

Кальциевая селитра
Этот минеральный удобритель, содержащий соли кальция и азота, оказывает губительное воздействие на возбудителей фитофтороза — грибы рода Phytophthora. Кальций и азот подавляют их развитие, а также обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Чтобы обработать растения, растворите 20-30 г кальциевой селитры в 10 литрах воды и опрыскайте кусты. Повторяйте процедуру каждые 10-14 дней в течение всего вегетационного периода.

Прелая солома
Разложившаяся солома — ещё один верный союзник в борьбе с фитофторозом. Она содержит микроэлементы и органические вещества, которые повышают иммунитет растений и создают неблагоприятную среду для развития грибковых патогенов.

Мульчируйте приствольные круги растений слоем прелой соломы толщиной 5-10 см. Это надежно защитит корни от инфекции и поддержит оптимальную влажность почвы.

Работая в тандеме, кальциевая селитра и прелая солома создадут мощный заслон для фитофтороза. Растения будут получать необходимые питательные вещества, а грибы-возбудители не смогут размножаться. В результате вы получите обильный и здоровый урожай!

Используйте этот дачный секрет, и ваши пасленовые культуры будут защищены от коварного фитофтороза.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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