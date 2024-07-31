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Долговечная бочка для полива: простая дачная хитрость продлит её срок службы на 100 лет

Дачный лайфхак, который продлит жизнь для бочки с водой

2:08
Садоводство » Советы

Любой дачник знает, что без бочки для полива не обойтись. Она позволяет аккумулировать и сохранять дождевую воду, которая так необходима растениям в засушливые периоды. Однако классические деревянные бочки имеют один большой недостаток — они довольно быстро приходят в негодность, гниют и рассыхаются.

Дачный лайфхак, который продлит жизнь для бочки с водой
Фото: commons.wikimedia.org by Benoit Rochon, CC BY 3.0

Но есть простой и эффективный способ продлить срок службы бочки для полива на долгие годы, а то и на целый век! Для этого нужно всего лишь слегка изменить конструкцию и использовать нетривиальный материал.

Итак, как сделать бочку, которая не будет гнить даже через 100 лет?

Потребуется: старая деревянная бочка, теплая вода, цемент, песок, гидроизоляционная мастика.

Шаг 1. Подготовка бочки
Для начала тщательно очистите бочку изнутри от остатков воды, грязи и налета. Промойте теплой водой, просушите.

Шаг 2. Создание цементной обмазки
Приготовьте цементный раствор, смешав 1 часть цемента и 2-3 части песка. Добавьте воды до консистенции густой сметаны. Равномерно нанесите эту обмазку внутрь бочки, покрывая всю поверхность.

Шаг 3. Гидроизоляция
После высыхания цементной обмазки (около 1 суток) покройте внутренние стенки бочки слоем гидроизоляционной мастики. Это защитит дерево от контакта с влагой и предотвратит гниение.

Шаг 4. Монтаж
Установите бочку на ровную поверхность и закрепите. Для этого можно использовать специальную подставку или обложить бока кирпичом.

После завершения всех этих несложных манипуляций ваша бочка для полива будет защищена от гниения на долгие годы. Такая конструкция способна прослужить минимум сотню лет, радуя вас и ваших потомков.

Попробуйте этот простой, но эффективный способ, и ваша дачная бочка прослужит вам верой и правдой долгие десятилетия!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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