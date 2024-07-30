Как защитить капусту от прожорливых слизней и улиток: 6 действенных приёмов

Вот что делать, когда капусту объедают слизни и улитки

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание капусты на своём участке сопряжено с целым рядом проблем, в числе которых и нашествие слизней и улиток. Эти вредители способны за короткое время уничтожить целые кочаны, превратив ваш урожай в сплошное разочарование.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Однако не стоит отчаиваться — существуют эффективные способы борьбы с этими прожорливыми пожирателями капусты. Главное — вовремя принять меры и не допустить массового размножения слизней и улиток на грядках.

Итак, что же делать, если капусту объедают эти нежданные "гости"?

1. Установите барьеры

Для начала позаботьтесь о физическом ограничении доступа вредителей к капусте. Опоясайте грядки бортиками из пластика, шифера или металла высотой не менее 15 см. Это затруднит перемещение слизней и улиток.

2. Используйте отпугивающие средства

Опрыскивайте растения специальными репеллентами на основе соли, золы, горчицы или перца. Эти вещества будут отпугивать вредителей механически или своим резким запахом.

3. Устраивайте ловушки

Разместите по периметру грядок мелкие емкости, наполненные пивом, молоком или раствором соли. Слизни и улитки будут стремиться попасть внутрь, но не смогут оттуда выбраться.

4. Приманивайте птиц

Привлеките на свою сторону пернатых помощников — синиц, дроздов, скворцов. Они с удовольствием будут полакомиться слизнями и улитками. Для этого разместите кормушки по краям грядок.

5. Удаляйте укрытия

Уберите с грядок все мусор, сухие листья и другие возможные места обитания слизней и улиток. Это лишит их укрытий и убежищ.

6. Используйте биологические методы

Обработайте почву вокруг капусты специальными микроорганизмами или нематодами, паразитирующими на слизнях. Это безопасный и эффективный способ борьбы с вредителями.