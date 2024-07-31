Как вырастить чеснок и лук размером с голову: эти 2 недели решат судьбу вашего урожая

Как укрупнить лук и чеснок перед уборкой

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Успешный урожай чеснока и лука во многом зависит от правильного ухода в конце вегетационного периода.

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Примерно через две недели после удаления цветочной стрелки у чеснока можно заметить пожелтение листьев. Это сигнализирует о начале оттока питательных веществ из листьев в луковицу, что способствует её наращиванию.

В этот критический момент можно значительно улучшить качество и размер урожая, проведя последнюю азотную подкормку.

Азот играет ключевую роль в росте вегетативных органов, включая луковицы. Однако важно помнить, что подкормка азотом должна быть проведена в нужные сроки. Поздние подкормки могут привести к повышенной чувствительности растений к болезням, а также ухудшению их хранения, что увеличивает риск гниения.

Поэтому оптимальный срок для проведения последней азотной подкормки — это примерно две недели после удаления цветочных стрелок.

Правильное использование азотных удобрений в этот период помогает не только увеличить размер луковиц, но и улучшить их качество, что в итоге обеспечивает отличный и крупный урожай.