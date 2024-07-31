Эти 2 метода обработки семян помогут вам вырастить идеальные томаты

Профилактика вершинной гнили томатов

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вершинная гниль — это распространённое неинфекционное заболевание, которое может существенно повлиять на урожай томатов. Однако, следуя простым рекомендациям, можно значительно снизить риск его возникновения.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Одним из эффективных методов профилактики является предварительная обработка семян.

Для начала, приготовьте насыщенный раствор марганцовки. Окуните в него тканевый мешочек с семенами и оставьте на полчаса. Этот шаг поможет дезинфицировать семена и укрепить их перед посадкой. После этого извлеките мешочек, промойте семена в чистой воде и оставьте для просушивания на кухонном шкафчике.

Еще одним полезным средством является железный купорос. Для его использования разведите 1 грамм вещества в одном литре воды. Поместите тканевый мешочек с семенами в этот раствор и оставьте на 24 часа. После извлечения семян не стоит их болтать в воде — просто аккуратно просушите.

Выполняя эти простые рекомендации по обработке семян, вы сможете предотвратить развитие вершинной гнили и обеспечить своим томатам здоровый рост и хороший урожай.