Эти 2 метода обработки семян помогут вам вырастить идеальные томаты

Вершинная гниль — это распространённое неинфекционное заболевание, которое может существенно повлиять на урожай томатов. Однако, следуя простым рекомендациям, можно значительно снизить риск его возникновения.
Одним из эффективных методов профилактики является предварительная обработка семян.
Для начала, приготовьте насыщенный раствор марганцовки. Окуните в него тканевый мешочек с семенами и оставьте на полчаса. Этот шаг поможет дезинфицировать семена и укрепить их перед посадкой. После этого извлеките мешочек, промойте семена в чистой воде и оставьте для просушивания на кухонном шкафчике.
Еще одним полезным средством является железный купорос. Для его использования разведите 1 грамм вещества в одном литре воды. Поместите тканевый мешочек с семенами в этот раствор и оставьте на 24 часа. После извлечения семян не стоит их болтать в воде — просто аккуратно просушите.
Выполняя эти простые рекомендации по обработке семян, вы сможете предотвратить развитие вершинной гнили и обеспечить своим томатам здоровый рост и хороший урожай.
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