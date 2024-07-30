Будут плодоносить даже после первых заморозков: любимая подкормка для кабачков

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Рецепт правильной подкормки для кабачков

1:33
Садоводство

Кабачки — это одни из самых неприхотливых и быстрорастущих овощей, которые могут порадовать вас обильным урожаем. Однако для достижения наилучших результатов важно не забывать о правильной подкормке. 

Рецепт правильной подкормки для кабачков
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для подкормки.

— Шелуха от 5-7 луковиц среднего размера
— Маленький пучок крапивы
— Зола (1 стакан)
— 1 пачка сухих дрожжей (10-12 г)
— 1 столовая ложка сахара
— Вода

Пошаговая инструкция.

Начните с того, что соберите шелуху от лука, крапиву и золу. Эти компоненты богаты питательными веществами, которые необходимы для роста растений.

Поместите шелуху в ведро с водой. Добавьте туда маленький пучок крапивы и золу. Настаивайте эту смесь в течение 3 дней, например, в теплице, чтобы она хорошо настоялась и отдала свои полезные вещества.

На четвертый день добавьте в ведро пачку сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Дрожжи способствуют активному разложению органических веществ и увеличивают количество полезных микроорганизмов в почве.

Дайте смеси настояться еще один день. Это позволит всем компонентам максимально эффективно взаимодействовать друг с другом.

Перед тем как использовать удобрение, разбавьте его в два раза водой. Это поможет избежать ожогов корней ваших растений и обеспечит более равномерное распределение питательных веществ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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