Как получить суперурожай перца: 3 простых секрета

Перцу в июле необходим обильный полив

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сладкий перец имеет хрупкие стебли, которые часто ломаются под весом плодов. Чтобы получить вкусный и обильный урожай, необходимо уделить внимание трём главным процедурам для ухода за этим овощем.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Полив и удобрение

Для улучшения вкусовых качеств плодов и ускорения их созревания необходимо поливать перцы чаще, чем томаты. Вода должна поступать регулярно, чтобы почва не пересыхала.

Внесение удобрений также играет важную роль. Лучше всего использовать органические или минеральные удобрения с высоким содержанием калия и низким содержанием азота. Калий способствует развитию сочных и вкусных плодов, а избыток азота может привести к разрастанию зелёной массы в ущерб плодам.

2. Формирование куста

Формирование перцев заключается в удалении пасынков, которые растут внутрь куста. Пасынки, растущие внутри, загущают куст, что может привести к развитию болезней из-за недостатка воздуха и света.

Обрезая лишние пасынки, вы обеспечиваете растениям оптимальные условия для роста и созревания плодов. Чем больше света и воздуха получает куст, тем лучше и быстрее созревают плоды.

3. Подвязывание

С увеличением количества плодов на кусту, стебли перца становятся более хрупкими и могут ломаться под их весом. Чтобы избежать этого, необходимо подвязывать растения по мере роста плодов.

Подвязывание помогает сохранить целостность стеблей и предотвращает их повреждение, что способствует здоровому развитию и созреванию перцев.