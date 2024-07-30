Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему любители фильмов ужасов лучше справляются со стрессом?
Как улучшить цвет лица с помощью правильного питания
Без нарушения экосистемы: Россия готовит технологии для исследования озера Восток
Биолог Лялина: популярный бабл-ти — это источник пустых калорий и кариеса
Эксперт рассказал, чем опасна парковка авто с вывернутыми колёсами
Признание арабского мира: санкции помогли российской экономике
Божена Рынска рассказала, что олигарх Федорычев лишился недвижимости
Простые способы проверить продукты на нитраты прямо в магазине
JAMA Pediatrics: назван неожиданный триггер внезапной детской смерти
Как получить суперурожай перца: 3 простых секрета

Перцу в июле необходим обильный полив

1:46
Садоводство

Сладкий перец имеет хрупкие стебли, которые часто ломаются под весом плодов. Чтобы получить вкусный и обильный урожай, необходимо уделить внимание трём главным процедурам для ухода за этим овощем.

Перцу в июле необходим обильный полив
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Полив и удобрение
Для улучшения вкусовых качеств плодов и ускорения их созревания необходимо поливать перцы чаще, чем томаты. Вода должна поступать регулярно, чтобы почва не пересыхала.

Внесение удобрений также играет важную роль. Лучше всего использовать органические или минеральные удобрения с высоким содержанием калия и низким содержанием азота. Калий способствует развитию сочных и вкусных плодов, а избыток азота может привести к разрастанию зелёной массы в ущерб плодам.

2. Формирование куста
Формирование перцев заключается в удалении пасынков, которые растут внутрь куста. Пасынки, растущие внутри, загущают куст, что может привести к развитию болезней из-за недостатка воздуха и света.

Обрезая лишние пасынки, вы обеспечиваете растениям оптимальные условия для роста и созревания плодов. Чем больше света и воздуха получает куст, тем лучше и быстрее созревают плоды.

3. Подвязывание
С увеличением количества плодов на кусту, стебли перца становятся более хрупкими и могут ломаться под их весом. Чтобы избежать этого, необходимо подвязывать растения по мере роста плодов.

Подвязывание помогает сохранить целостность стеблей и предотвращает их повреждение, что способствует здоровому развитию и созреванию перцев.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Кинологи рассказали, почему нельзя гладить собаку по голове
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Сводка с фронта: генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Аминокислоты для здоровья. Незаменимые помощники здоровья челоека Дмитрий Плотников Путчисты укрылись в посольстве Аргентины в Каракасе, госпереворот будет купирован Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Последние материалы
Почему любители фильмов ужасов лучше справляются со стрессом?
Как улучшить цвет лица с помощью правильного питания
Без нарушения экосистемы: Россия готовит технологии для исследования озера Восток
Биолог Лялина: популярный бабл-ти — это источник пустых калорий и кариеса
Эксперт рассказал, чем опасна парковка авто с вывернутыми колёсами
Признание арабского мира: санкции помогли российской экономике
Перцу в июле необходим обильный полив
Божена Рынска рассказала, что олигарх Федорычев лишился недвижимости
Простые способы проверить продукты на нитраты прямо в магазине
Аминокислоты для здоровья. Незаменимые помощники здоровья челоека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников