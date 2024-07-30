Как посадить и ухаживать за инжиром: полезные советы

Советы, как посадить инжир и ухаживать за ним

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Можно вырастить инжир самостоятельно, если делать это правильно.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, CC BY 2.0

Как правильно посадить инжир

Выберите солнечное место в саду для посадки инжира. Сажайте дерево, когда оно находится в состоянии покоя. Например, в теплом регионе — осенью, в более холодных — весной. Не сажайте дерево слишком близко к дому, чтобы не повредить фундамент.

Как ухаживать за инжиром

Поливайте инжир регулярно и щедро. Летом достаточно одного полива в неделю. Уменьшение количества поливов позволит вырастить более сладкие плоды. Если вы хотите вырастить более крупное дерево, поливайте его два раза в неделю.

Удобряйте смоковницу весной, когда раскроются почки. Подкормка дерева в это время обеспечит его питанием на протяжении всего вегетационного периода. Опытные садоводы рекомендуют использовать сбалансированное удобрение с медленным высвобождением веществ. Также важно проводить обрезку фигового дерева в начале сезона.