Как посадить и ухаживать за инжиром: полезные советы

Можно вырастить инжир самостоятельно, если делать это правильно.
Выберите солнечное место в саду для посадки инжира. Сажайте дерево, когда оно находится в состоянии покоя. Например, в теплом регионе — осенью, в более холодных — весной. Не сажайте дерево слишком близко к дому, чтобы не повредить фундамент.
Поливайте инжир регулярно и щедро. Летом достаточно одного полива в неделю. Уменьшение количества поливов позволит вырастить более сладкие плоды. Если вы хотите вырастить более крупное дерево, поливайте его два раза в неделю.
Удобряйте смоковницу весной, когда раскроются почки. Подкормка дерева в это время обеспечит его питанием на протяжении всего вегетационного периода. Опытные садоводы рекомендуют использовать сбалансированное удобрение с медленным высвобождением веществ. Также важно проводить обрезку фигового дерева в начале сезона.
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