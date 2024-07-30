Как приготовить настоящие драники: без яиц и муки
Как приготовить вкусные драники
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Хотите приготовить по-настоящему ароматные драники?
Фото: commons.wikimedia.org by J Doll, This file, CC BY 3.0
Тогда не добавляйте в картофельную массу яйца и муку! Да, вы не ослышались. Эти ингредиенты вовсе не обязательны. На самом деле, именно отсутствие муки и яиц делает драники идеальными.
- Килограмм очищенного картофеля и 300 граммов репчатого лука натрите на тёрке. Важно использовать крупную сторону тёрки, а не мелкие отверстия.
- Переложите полученную массу в сито, которое нужно поставить на кастрюлю или миску.
- Через пять минут слейте жидкость, скопившуюся в ёмкости. Не выбрасывайте оставшийся густой крахмал — его нужно вернуть в картофельную массу.
- Добавьте в массу 1/2 чайной ложки соли и хорошо перемешайте.
И вот у вас есть отличная основа для драников — аппетитных и нежных!
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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