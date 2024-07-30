Как приготовить настоящие драники: без яиц и муки

Как приготовить вкусные драники

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите приготовить по-настоящему ароматные драники?

Фото: commons.wikimedia.org by J Doll, This file, CC BY 3.0

Тогда не добавляйте в картофельную массу яйца и муку! Да, вы не ослышались. Эти ингредиенты вовсе не обязательны. На самом деле, именно отсутствие муки и яиц делает драники идеальными.

Килограмм очищенного картофеля и 300 граммов репчатого лука натрите на тёрке. Важно использовать крупную сторону тёрки, а не мелкие отверстия.

Переложите полученную массу в сито, которое нужно поставить на кастрюлю или миску.

Через пять минут слейте жидкость, скопившуюся в ёмкости. Не выбрасывайте оставшийся густой крахмал — его нужно вернуть в картофельную массу.

Добавьте в массу 1/2 чайной ложки соли и хорошо перемешайте.

И вот у вас есть отличная основа для драников — аппетитных и нежных!