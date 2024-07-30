Какие 3 сорта крыжовника стоит выбрать для выращивания: советы дачников

Названы 3 сорта крыжовника для выращивания

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крыжовник можно смело отнести к одним из самых полезных культур, которые можно вырастить на своем участке. При этом важно выбирать качественные сорта. Особое внимание следует уделить разновидностям с высокой урожайностью, устойчивостью к распространенным заболеваниям и отличными вкусовыми качествами ягод.

Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, CC BY-SA 3.0

Какие три сорта стоит рассмотреть?

Северный капитан

Этот сорт впечатляет своей урожайностью, позволяя собрать до десяти килограммов ягод с одного куста. Ягоды имеют необычный темный цвет и приятный вкус. Кроме того, сорт обладает крепким иммунитетом.

Сенатор

Отличается хорошей устойчивостью к мучнистой росе, что является значительным преимуществом. Сорт дает обильный урожай, а ягоды имеют красный оттенок.

Орленок

Это еще один сорт с черными ягодами, который многим полюбился. У него высокая урожайность и отсутствие шипов, что значительно облегчает процесс сбора урожая.