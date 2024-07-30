Какие 3 сорта крыжовника стоит выбрать для выращивания: советы дачников

Крыжовник можно смело отнести к одним из самых полезных культур, которые можно вырастить на своем участке. При этом важно выбирать качественные сорта. Особое внимание следует уделить разновидностям с высокой урожайностью, устойчивостью к распространенным заболеваниям и отличными вкусовыми качествами ягод.
Северный капитан
Этот сорт впечатляет своей урожайностью, позволяя собрать до десяти килограммов ягод с одного куста. Ягоды имеют необычный темный цвет и приятный вкус. Кроме того, сорт обладает крепким иммунитетом.
Сенатор
Отличается хорошей устойчивостью к мучнистой росе, что является значительным преимуществом. Сорт дает обильный урожай, а ягоды имеют красный оттенок.
Орленок
Это еще один сорт с черными ягодами, который многим полюбился. У него высокая урожайность и отсутствие шипов, что значительно облегчает процесс сбора урожая.
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