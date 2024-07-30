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Чем удобрять гранатовое дерево: об этом нужно помнить каждому садоводу

Правила удобрения гранатового дерева

1:41
Садоводство » Деревья и кустарники

Правильное внесение удобрений имеет решающее значение для здорового роста гранатового дерева и плодоношения.

Правила удобрения гранатового дерева
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0

Следуйте этим шагам, чтобы ваши гранатовые деревья получали необходимые питательные вещества.

Время 

Вносите удобрения в конце зимы или ранней весной, до начала активного вегетационного периода. Такое время обеспечивает оптимальное усвоение питательных веществ.

Выбираем правильное удобрение

Выберите сбалансированное удобрение, специально разработанное для фруктовых деревьев. Следите за рекомендованной дозировкой, указанной на упаковке удобрения.

Отрегулируйте количество в зависимости от возраста и размера дерева.
Равномерно внесите удобрение по капельной линии. Удобряйте гранат каждые 4-6 недель.

Применение мульчи

После внесения удобрений добавьте органическую мульчу вокруг основания дерева.

Мульча удерживает влагу в почве, подавляет сорняки и обеспечивает медленное высвобождение питательных веществ.

Поддерживайте зазор между мульчей и стволом дерева, чтобы предотвратить загнивание.

Полив после внесения удобрений

Тщательно полейте участок после внесения удобрений. Достаточный полив активизирует усвоение питательных веществ корнями.

Мониторинг

Регулярно проверяйте наличие признаков дефицита или избытка питательных веществ. Корректируйте внесение удобрений в зависимости от роста и здоровья деревьев.

Избегайте чрезмерного внесения удобрений, чтобы предотвратить дисбаланс и повреждения.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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