Что делать, если вы случайно переполили комнатное растение? 5 спасительных шагов

Эти советы помогут, если вы случайно переполили комнатное растение

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Неправильный полив — одна из самых распространённых ошибок начинающих цветоводов. Переувлажнение почвы может нанести серьезный ущерб растению, вплоть до его гибели. Однако это не повод отчаиваться — ситуацию вполне можно исправить.

Фото: commons.wikimedia.org by Galilea, CC BY-SA 3.0

Итак, что делать, если вы случайно перелили комнатное растение?

1. Определите степень переувлажнения

Сначала оцените, насколько сильно переувлажнена почва. Для этого аккуратно извлеките горшок из земли и проверьте, есть ли застой влаги в субстрате. Также обратите внимание на внешний вид растения — если листья стали вялыми, склоненными вниз, значит, перелив уже достиг критической отметки.

2. Оперативно устраните излишки влаги

Как только вы зафиксировали переувлажнение, необходимо как можно быстрее удалить лишнюю воду. Для этого аккуратно наклоните горшок, чтобы дать стечь избытку влаги. Также можно просушить почву при помощи впитывающих материалов, таких как бумажные полотенца или древесные стружки.

3. Обеспечьте доступ воздуха к корням

Перелитые растения часто страдают от недостатка кислорода в почве. Чтобы исправить ситуацию, рыхлите субстрат вокруг растения, создавая воздушные карманы. Это поможет корням "дышать" и восстановить нормальный водный баланс.

4. Откажитесь от полива до восстановления

После устранения застоя влаги полностью прекратите поливы, пока растение не придет в норму. Следите за состоянием почвы — как только верхний слой начнет подсыхать, можно будет постепенно возобновлять полив.

5. Обеспечьте растению дополнительный уход

Чтобы помочь растению пережить последствия перелива, создайте для него благоприятные условия. Обеспечьте хороший доступ света, поддерживайте оптимальную температуру и влажность воздуха. При необходимости можно пересадить в свежий субстрат.

Будьте внимательны и аккуратны при поливе, чтобы впредь избежать подобных проблем.