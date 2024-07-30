Секреты дозревания томатов в домашних условиях: 6 важных правил

Как заставить зелёные томаты дозреть дома

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Бывает, что вырастили отличные томаты на своём участке, но не успели их собрать до первых осенних заморозков. Не беда! Зелёные плоды могут дозреть дома, сохранив свои замечательные вкусовые качества.

Фото: Self-photographed by Photograph: Frank C. Müller, Frankfurt am Main, CC BY-SA 4.0

Итак, вот основные рекомендации по доращиванию томатов дома.

1. Правильно собирайте плоды

Срывайте томаты вместе с плодоножкой, не повреждая кожицу. Идеальный вариант — когда плоды уже начали слегка краснеть, но ещё не полностью дозрели.

2. Храните в прохладном месте

Разместите собранные помидоры в картонной коробке или деревянном ящике в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Температура должна быть в пределах 12-18°С.

3. Следите за влажностью

Регулярно опрыскивайте томаты из пульверизатора, чтобы поддерживать оптимальную влажность воздуха. Это поможет предотвратить их высушивание.

4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Разместите ящик или коробку с помидорами в тёмном или слабоосвещенном месте. Прямое солнце может спровоцировать преждевременное созревание.

5. Изолируйте испорченные плоды

Если в процессе хранения какие-то томаты начали гнить или портиться, немедленно удаляйте их. Это позволит уберечь остальные плоды.

6. Используйте этиленообразующие продукты

Для ускорения созревания можно положить рядом с помидорами спелые яблоки или бананы. Они выделяют газ этилен, который стимулирует дозревание томатов.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете получить вкусные, сочные помидоры даже в холодное время года. Наслаждайтесь ароматом летнего урожая долгие месяцы!