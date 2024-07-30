Ядовитые "домашние" цветы: какие комнатные растения смертельно опасны для ваших питомцев

Обзор токсичных для животных комнатных растений

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие любители растений также являются владельцами домашних питомцев — кошек, собак или других животных. Однако не все комнатные обитатели безопасны для четвероногих друзей. Некоторые декоративные растения могут представлять реальную угрозу для здоровья и даже жизни домашних животных.

Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, CC BY-SA 4.0

Чтобы обезопасить своих питомцев, важно узнать, какие комнатные растения считаются токсичными. Рассмотрим наиболее опасные виды.

Лилии

Эти яркие цветы являются смертельно ядовитыми для кошек. Все части лилии — листья, стебли, цветки и даже пыльца — содержат токсины, вызывающие тяжелое отравление с поражением почек. Попробовав хоть немного лилии, кошка может погибнуть в течение 3-7 дней.

Диффенбахия

Это распространенное декоративное растение также опасно для домашних животных. Содержащиеся в нём ядовитые вещества способны вызвать отек дыхательных путей, сильную боль в ротовой полости и даже смерть от удушья.

Сциндапсус

Комнатный плющ или сциндапсус (более известный как "золотистый" или "дырчатый") накапливает в своих тканях оксалаты кальция. При попадании в организм животного они вызывают раздражение и отёк слизистой рта, гортани и пищевода.

Пуансеттия

Декоративные "рождественские звезды" известны своим млечным соком, который раздражает слизистую и кожу. Для домашних животных он также крайне токсичен, способен вызвать рвоту, понос и другие симптомы отравления.

Монстера

Это красивое растение также ядовито для животных из-за наличия в нем оксалатов кальция. При укусе или поедании монстеры у питомца может развиться отёк дыхательных путей, затрудняющий дыхание.

Кротон

Эффектные разноцветные листья этого тропического растения содержат яд, который может привести к раздражению слизистой, вызвать рвоту, диарею и нарушение координации движений у домашних животных.

Азалия

Все части этого растения, особенно цветки, ядовиты. Попав в организм собаки или кошки, токсины азалии вызывают тошноту, рвоту, слабость и расстройство нервной системы.

Чтобы обезопасить своих питомцев, отдавайте предпочтение безопасным комнатным растениям, таким как бегония, хлорофитум, традесканция или фиалка. А если все-таки решили завести более опасные виды, расположите их в недоступных для животных местах.