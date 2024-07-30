Ядовитые "домашние" цветы: какие комнатные растения смертельно опасны для ваших питомцев

Многие любители растений также являются владельцами домашних питомцев — кошек, собак или других животных. Однако не все комнатные обитатели безопасны для четвероногих друзей. Некоторые декоративные растения могут представлять реальную угрозу для здоровья и даже жизни домашних животных.
Чтобы обезопасить своих питомцев, важно узнать, какие комнатные растения считаются токсичными. Рассмотрим наиболее опасные виды.
Лилии
Эти яркие цветы являются смертельно ядовитыми для кошек. Все части лилии — листья, стебли, цветки и даже пыльца — содержат токсины, вызывающие тяжелое отравление с поражением почек. Попробовав хоть немного лилии, кошка может погибнуть в течение 3-7 дней.
Диффенбахия
Это распространенное декоративное растение также опасно для домашних животных. Содержащиеся в нём ядовитые вещества способны вызвать отек дыхательных путей, сильную боль в ротовой полости и даже смерть от удушья.
Сциндапсус
Комнатный плющ или сциндапсус (более известный как "золотистый" или "дырчатый") накапливает в своих тканях оксалаты кальция. При попадании в организм животного они вызывают раздражение и отёк слизистой рта, гортани и пищевода.
Пуансеттия
Декоративные "рождественские звезды" известны своим млечным соком, который раздражает слизистую и кожу. Для домашних животных он также крайне токсичен, способен вызвать рвоту, понос и другие симптомы отравления.
Монстера
Это красивое растение также ядовито для животных из-за наличия в нем оксалатов кальция. При укусе или поедании монстеры у питомца может развиться отёк дыхательных путей, затрудняющий дыхание.
Кротон
Эффектные разноцветные листья этого тропического растения содержат яд, который может привести к раздражению слизистой, вызвать рвоту, диарею и нарушение координации движений у домашних животных.
Азалия
Все части этого растения, особенно цветки, ядовиты. Попав в организм собаки или кошки, токсины азалии вызывают тошноту, рвоту, слабость и расстройство нервной системы.
Чтобы обезопасить своих питомцев, отдавайте предпочтение безопасным комнатным растениям, таким как бегония, хлорофитум, традесканция или фиалка. А если все-таки решили завести более опасные виды, расположите их в недоступных для животных местах.
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