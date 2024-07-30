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Не упустить сезон: можно ли успеть вырастить редиску, если посадить её в августе

Поздняя посадка редиски: стоит ли рисковать и сажать

2:42
Садоводство » Овощи

Многие дачники считают, что посадка редиса возможна только весной. Но на самом деле, этот быстрорастущий овощ можно успешно выращивать и летом. Более того, августовский посев редиски имеет ряд преимуществ. Давайте рассмотрим, подходит ли этот месяц для посадки.

Поздняя посадка редиски: стоит ли рисковать и сажать
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd, CC BY-SA 3.0

Можно ли сажать редиску в августе?

Да, посадка редиски в августе вполне возможна и даже рекомендуется многими опытными огородниками. Этот корнеплод отлично растет в летний период и успевает сформировать урожай до наступления холодов.

Основные преимущества августовского посева редиски:

  1. Более мягкие погодные условия. Летняя жара к августу спадает, а почва еще хорошо прогрета. Это создает идеальные условия для прорастания семян и роста растений.
  2. Меньше вредителей. Популяция насекомых-вредителей к концу лета обычно снижается, поэтому редиска меньше страдает от их нашествия.
  3. Возможность получить 2 урожая за сезон. Благодаря скороспелости редиски, вы успеваете собрать еще одну партию овощей до наступления холодов.
  4. Более высокое качество корнеплодов. Летом редиска формирует сочные, хрустящие и менее острые корнеплоды.

Когда сажать редиску в августе?

Оптимальные сроки посадки редиски в августе варьируются в зависимости от региона. Ориентируйтесь на следующие рекомендации:

  • Северные регионы: посев до 15-20 августа
  • Средняя полоса: посадка с 10 по 25 августа
  • Юг России: высадка семян с 5 по 20 августа

Важно также учитывать, что редиска любит прохладу. Так что планируйте посев в тени или под укрытием, чтобы обеспечить комфортные условия для развития растений.

Как сажать редиску в августе?

Технология посадки редиски в августе мало чем отличается от весенней. Основные рекомендации:

  • Выбирайте высокоурожайные сорта, устойчивые к жаре (Весенняя, Французский завтрак, Красный великан).
  • Почву хорошо перекопайте, внесите органические удобрения.
  • Семена укладывайте неглубоко, на 1-2 см, с междурядьями 10-15 см.
  • Поливайте грядки регулярно, особенно в сухие периоды.
  • При появлении первых всходов мульчируйте посадки торфом или опилками.

Соблюдая эти простые правила, вы без труда получите вкусный и сочный урожай редиски даже в августе!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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