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Ветви гнутся от урожая: эффективные способы поддержать плодовые деревья

Что делать, если ветви ваших деревьев гнутся под тяжестью урожая?

2:22
Садоводство » Деревья и кустарники

Обильные урожаи — мечта каждого садовода. Однако часто они становятся причиной серьёзной проблемы — ломающихся ветвей на плодовых деревьях. Давайте разберёмся, что делать, если ваши вишни, яблони или груши гнутся под весом плодов.

Что делать, если ветви ваших деревьев гнутся под тяжестью урожая?
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 4.0

Почему ломаются ветви

Перегруженность урожаем — одна из главных причин обламывания ветвей на фруктовых деревьях. Обильное плодоношение значительно увеличивает нагрузку на древесину, в результате чего она не выдерживает и ломается.

Также к поломке ветвей могут привести:

  • ослабленность дерева из-за болезней, вредителей или недостаточного ухода;
  • неправильная обрезка, нарушающая баланс роста и веса кроны;
  • сильный ветер, особенно после обильных дождей;
  • избыточное питание азотными удобрениями, провоцирующее бурный рост.

Что делать, если ветви ломаются

Если вы заметили, что ветки вашего плодового дерева начинают ломаться под тяжестью урожая, предпримите следующие меры.

  1. Своевременно установите опоры. Подвяжите нагруженные плодами ветви к более прочным частям кроны или к специальным опорам. Это поможет удержать их в вертикальном положении.
  2. Разгрузите дерево. Аккуратно снимите часть завязавшихся плодов, чтобы уменьшить нагрузку на ветви. Так вы избежите их обламывания.
  3. Проведите обрезку. Если ветви уже начали ломаться, их нужно срочно обрезать. Срез делайте над здоровой, крепкой частью ветки, стараясь сохранить как можно больше древесины.
  4. Обработайте срезы. После обрезки места срезов необходимо обработать садовым варом или мазью — это предотвратит загнивание древесины.
  5. Рассмотрите вариант удаления плодов. Если ветки продолжают ломаться, подумайте об удалении части завязавшихся плодов. Это самый радикальный, но эффективный способ решения проблемы.
  6. Усильте подпорки. Установите дополнительные опоры или укрепите существующие, чтобы предотвратить дальнейшую поломку ветвей.

Правильный подход и своевременные меры помогут вам сохранить целостность кроны ваших фруктовых деревьев и получить достойный урожай без потерь.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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