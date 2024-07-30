Ветви гнутся от урожая: эффективные способы поддержать плодовые деревья

Обильные урожаи — мечта каждого садовода. Однако часто они становятся причиной серьёзной проблемы — ломающихся ветвей на плодовых деревьях. Давайте разберёмся, что делать, если ваши вишни, яблони или груши гнутся под весом плодов.
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Почему ломаются ветви
Перегруженность урожаем — одна из главных причин обламывания ветвей на фруктовых деревьях. Обильное плодоношение значительно увеличивает нагрузку на древесину, в результате чего она не выдерживает и ломается.
Также к поломке ветвей могут привести:
ослабленность дерева из-за болезней, вредителей или недостаточного ухода;
неправильная обрезка, нарушающая баланс роста и веса кроны;