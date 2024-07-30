Когда убирать кукурузу: ориентиры для определения оптимального времени

Вот как понять, что кукуруза готова к сбору

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кукуруза — одна из самых популярных овощных культур в огородах и на дачных участках. Эта сочная, сладкая и питательная культура радует нас урожаем в конце лета. Но как определить, что пора собирать початки?

Созревание кукурузы

Для получения высокого и качественного урожая кукурузы важно вовремя провести уборку. Недозревшие початки будут невкусными и малосочными, а перезревшие начнут стареть и грубеть.

Сроки созревания кукурузы зависят от многих факторов: сорта, погодных условий и региона выращивания. Как правило, ранние сорта готовы к уборке уже через 70-90 дней после посева, а более поздние — через 90-120 дней.

Но, ориентируясь только на календарь, вы рискуете пропустить оптимальный момент. Гораздо надежнее определять готовность кукурузы по визуальным и тактильным признакам.

Признаки зрелости

1. Шелуха початка. Она должна быть сухой и плотно прилегать к зернам. Если шелуха легко отделяется, а зерна хорошо просматриваются — значит, кукуруза созрела.

2. Цвет шелухи и рылец. У зрелых початков шелуха желтеет или даже буреет, а сухие и потемневшие нитевидные рыльца пестиков свидетельствуют о завершении оплодотворения.

3. Консистенция зерен. Спелые зерна будут плотными, наполненными, хорошо прокрашенными. Если, надавливая ногтем, вы легко продавливаете зерно, оно еще не дозрело.

4. Молочная спелость. Зрелые зерна при разрезе выделяют молочный сок. Если сок прозрачный и водянистый — кукуруза незрелая.

5. Размер и внешний вид початка. Зрелые початки полностью сформированы, плотные и наполненные. Недозревшие будут тонкими и недоразвитыми.

Кроме того, готовность кукурузы можно определить по времени, которое прошло с момента цветения. Как правило, оно составляет 18-22 дня.

Если все перечисленные признаки указывают на зрелость — не медлите с уборкой. Собирайте урожай и наслаждайтесь сочной, сладкой и ароматной кукурузой!