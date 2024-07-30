Несмотря на то, что томаты — культура, достаточно неприхотливая и способная расти практически в любых условиях, затяжные периоды дождливой, сырой погоды могут создать немало проблем для этого овоща. Как уберечь томаты от негативного воздействия избыточной влаги?
Первые симптомы того, что томатам не хватает солнца и они страдают от сырости — это вытянутые, слабые стебли, а также пожелтение и отмирание нижних листьев. Возможно загнивание плодоножек и развитие различных грибковых болезней.
Избыток влаги нарушает всасывание растениями питательных веществ, что приводит к задержке развития и снижению урожайности. Кроме того, при длительном переувлажнении могут загнивать корни томатов.
Чтобы предотвратить проблемы с томатами в сырую погоду, следует заранее позаботиться о них:
Если несмотря на профилактику, ваши томаты все же страдают из-за сырости, попробуйте следующие способы спасения:
Проветривание и освещение
Прореживайте загущенные посадки, удаляйте нижние листья, чтобы обеспечить доступ воздуха и света к растениям. Это поможет бороться с грибковыми болезнями.
При возможности переместите томаты в более солнечное место или установите дополнительное освещение.
Профилактическая обработка
Опрыскивайте кусты томатов фунгицидными препаратами, чтобы предотвратить распространение грибковых инфекций. Особое внимание уделите нижним ярусам растений.
Также можно использовать народные средства — раствор медного купороса, йодированную воду или настой чеснока.
Осушение почвы
Если в приствольном круге скапливается вода, сделайте дополнительный дренаж или проложите дренажные трубки. Это поможет быстрому стоку лишней влаги.
При сильном переувлажнении почвы можно даже пересадить томаты на холмики или гряды, чтобы корни не загнивали.
Грамотный уход и своевременные профилактические меры помогут сохранить ваши томаты даже в непростых погодных условиях.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.