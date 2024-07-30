Что делать, если томаты страдают от затяжных дождей: советы огородникам

Как сохранить здоровье и урожай томатов в непогоду

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Несмотря на то, что томаты — культура, достаточно неприхотливая и способная расти практически в любых условиях, затяжные периоды дождливой, сырой погоды могут создать немало проблем для этого овоща. Как уберечь томаты от негативного воздействия избыточной влаги?

Фото: Own work by Medved', PDM

Признаки переувлажнения

Первые симптомы того, что томатам не хватает солнца и они страдают от сырости — это вытянутые, слабые стебли, а также пожелтение и отмирание нижних листьев. Возможно загнивание плодоножек и развитие различных грибковых болезней.

Избыток влаги нарушает всасывание растениями питательных веществ, что приводит к задержке развития и снижению урожайности. Кроме того, при длительном переувлажнении могут загнивать корни томатов.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить проблемы с томатами в сырую погоду, следует заранее позаботиться о них:

Выбирайте для посадки солнечные, хорошо проветриваемые участки с дренированной почвой. Окучивайте растения, формируя приствольные круги, чтобы вода стекала, а не застаивалась. Мульчируйте почву торфом, опилками или соломой, это защитит корни от переувлажнения. Не забывайте о регулярной прополке сорняков, которые также способствуют застою влаги.

Методы борьбы

Если несмотря на профилактику, ваши томаты все же страдают из-за сырости, попробуйте следующие способы спасения:

Проветривание и освещение

Прореживайте загущенные посадки, удаляйте нижние листья, чтобы обеспечить доступ воздуха и света к растениям. Это поможет бороться с грибковыми болезнями.

При возможности переместите томаты в более солнечное место или установите дополнительное освещение.

Профилактическая обработка

Опрыскивайте кусты томатов фунгицидными препаратами, чтобы предотвратить распространение грибковых инфекций. Особое внимание уделите нижним ярусам растений.

Также можно использовать народные средства — раствор медного купороса, йодированную воду или настой чеснока.

Осушение почвы

Если в приствольном круге скапливается вода, сделайте дополнительный дренаж или проложите дренажные трубки. Это поможет быстрому стоку лишней влаги.

При сильном переувлажнении почвы можно даже пересадить томаты на холмики или гряды, чтобы корни не загнивали.

Грамотный уход и своевременные профилактические меры помогут сохранить ваши томаты даже в непростых погодных условиях.