Прекрасная и неприхотливая: что нужно знать, чтобы вырастить беламканду

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Как вырастить яркую беламканду?

2:48
Садоводство » Цветы

Беламканда (или в простонародье "бабочница") — удивительно красивое многолетнее растение, привлекающее внимание своими яркими, ажурными цветами. Несмотря на экзотическое происхождение, за беламкандой несложно ухаживать, и она прекрасно подходит для выращивания в средней полосе России.

Как вырастить яркую беламканду?
Фото: commons.wikimedia.org by NAS RoaASVIA JOOO, CC BY-SA 4.0

Посадка беламканды

Оптимальное время для посадки — весна или осень. Выберите для растения солнечное, защищенное от ветра место с хорошо дренированной почвой. Беламканда не любит застой влаги.

При посадке заглубите клубневидный корень на 10-12 см, расстояние между растениями должно быть 40-50 см. Можно высаживать и семенами, но тогда цветения придется ждать 2-3 года.

Уход за беламкандой

Полив. Беламканда нуждается в регулярном, но умеренном поливе. Следите, чтобы почва не пересыхала, но и не переувлажнялась. В период цветения количество воды можно увеличить.

Подкормка. Весной и в середине лета вносите комплексные минеральные удобрения. Осенью подкормите растения суперфосфатом или древесной золой, это поможет клубням лучше перезимовать.

Мульчирование. В первый год мульчируйте приствольный круг торфом, перегноем или опилками. Это сохранит влагу и предотвратит рост сорняков.

Зимовка. На зиму беламканду можно мульчировать опавшей листвой, соломой или еловым лапником. Это защитит клубни от вымерзания.

Размножение

Беламканду размножают семенами или делением куста. Семена высевают весной или осенью, а деление корневищ проводят весной или в августе-сентябре.

При делении куста аккуратно выкопайте растение, разделите его на части, стараясь, чтобы у каждого деленца было по 2-3 почки. Высадите новые кустики на новое место.

Болезни и вредители

Беламканду редко поражают серьезные болезни. Изредка могут появляться грибковые заболевания, особенно в сырую погоду. Для профилактики опрыскивайте растения фунгицидами.

Иногда на листьях беламканды можно заметить тлю или паутинного клеща. В этом случае обработайте растения инсектицидами или народными средствами (раствором мыла, табака, чеснока).

Эта экзотическая красавица легко приживается на садовых участках и радует обильным цветением с июля по сентябрь. Соблюдайте несложные правила агротехники, и беламканда станет ярким украшением вашего сада!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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