Летний уход за капустой: 5 важных шагов, чтобы получить отличные кочаны

Что делать с капустой в июле-августе, чтобы получить богатый урожай

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Лето в самом разгаре, а это значит, что наступает самое важное время для ухода за одной из самых популярных овощных культур — капустой. От того, как вы позаботитесь о своих капустных грядках в конце июля и августе, напрямую зависит, насколько хорошим и обильным будет ваш урожай.

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Подкормка и полив

Для формирования крупных, плотных кочанов капусте необходимо обильное питание. В конце лета растения особенно нуждаются в подкормке, поэтому обязательно внесите в почву комплексное минеральное удобрение или раствор коровяка.

Также не забывайте о регулярном поливе. Особенно важно обеспечивать достаточное увлажнение в моменты, когда кочаны начинают активно набирать массу. Поливайте растения 1-2 раза в неделю, норма — 5-8 литров на 1 кв. м.

Рыхление и окучивание

Не реже 1 раза в 7-10 дней проводите рыхление междурядий. Это улучшает доступ воды и воздуха к корням, а также позволяет контролировать сорняки. Будьте аккуратны, чтобы не повредить корневую систему.

Одновременно с этим при необходимости производите окучивание. Это поможет укрепить стебель, предотвратить его полегание и сформировать дополнительные корни.

Боремся с вредителями

В летний период капуста особенно подвержена атакам различных насекомых-вредителей. Регулярно осматривайте свои растения и при обнаружении гусениц, тли или других "живность" быстро принимайте меры:

удаляйте зараженные листья и соцветия;

опрыскивайте капусту специальными инсектицидными препаратами;

используйте народные средства, такие как раствор горчицы, мыльная вода или табачный настой.

Защита от болезней

Не менее важно предотвращать появление на капусте грибковых и бактериальных заболеваний. Для этого:

регулярно осматривайте растения, удаляйте пораженные части;

опрыскивайте профилактически фунгицидными препаратами;

соблюдайте правила севооборота и не возвращайте капусту на прежнее место раньше, чем через 3-4 года.

Ранний сбор кочанов

По мере созревания кочанов постепенно их собирайте. Не стоит допускать перезревания, так как это может негативно сказаться на качестве и сохранности урожая. Сроки уборки — конец июля — август.