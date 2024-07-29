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Летний уход за капустой: 5 важных шагов, чтобы получить отличные кочаны

Что делать с капустой в июле-августе, чтобы получить богатый урожай

2:31
Садоводство » Овощи

Лето в самом разгаре, а это значит, что наступает самое важное время для ухода за одной из самых популярных овощных культур — капустой. От того, как вы позаботитесь о своих капустных грядках в конце июля и августе, напрямую зависит, насколько хорошим и обильным будет ваш урожай.

Что делать с капустой в июле-августе, чтобы получить богатый урожай
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Подкормка и полив

Для формирования крупных, плотных кочанов капусте необходимо обильное питание. В конце лета растения особенно нуждаются в подкормке, поэтому обязательно внесите в почву комплексное минеральное удобрение или раствор коровяка.

Также не забывайте о регулярном поливе. Особенно важно обеспечивать достаточное увлажнение в моменты, когда кочаны начинают активно набирать массу. Поливайте растения 1-2 раза в неделю, норма — 5-8 литров на 1 кв. м.

Рыхление и окучивание

Не реже 1 раза в 7-10 дней проводите рыхление междурядий. Это улучшает доступ воды и воздуха к корням, а также позволяет контролировать сорняки. Будьте аккуратны, чтобы не повредить корневую систему.

Одновременно с этим при необходимости производите окучивание. Это поможет укрепить стебель, предотвратить его полегание и сформировать дополнительные корни.

Боремся с вредителями

В летний период капуста особенно подвержена атакам различных насекомых-вредителей. Регулярно осматривайте свои растения и при обнаружении гусениц, тли или других "живность" быстро принимайте меры:

  • удаляйте зараженные листья и соцветия;
  • опрыскивайте капусту специальными инсектицидными препаратами;
  • используйте народные средства, такие как раствор горчицы, мыльная вода или табачный настой.

Защита от болезней

Не менее важно предотвращать появление на капусте грибковых и бактериальных заболеваний. Для этого:

  • регулярно осматривайте растения, удаляйте пораженные части;
  • опрыскивайте профилактически фунгицидными препаратами;
  • соблюдайте правила севооборота и не возвращайте капусту на прежнее место раньше, чем через 3-4 года.

Ранний сбор кочанов

По мере созревания кочанов постепенно их собирайте. Не стоит допускать перезревания, так как это может негативно сказаться на качестве и сохранности урожая. Сроки уборки — конец июля — август.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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