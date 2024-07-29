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Необычный способ подкорки для баклажанов: ферментированный чай удвоит урожай

Сурица — лучшая подкормка для баклажанов

1:11
Садоводство

Июль — ключевой месяц для выращивания баклажанов. Чтобы гарантировать хороший урожай, важно использовать правильные подкормки и уход.

Сурица — лучшая подкормка для баклажанов
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Одним из эффективных решений для подкормки является сурица — ферментированный чай из трав, который превосходит по эффективности даже такие популярные препараты, как "Байкал М1".

Сурица изготавливается из молодого растительного материала, такого как листья сныти, крапивы, томата, огурца и других здоровых растений. Для приготовления сурицы нужно порвать или нарезать выбранные листья и поместить их в литровую банку.

Затем залейте растительность кипятком и сразу же минимизируйте доступ кислорода, налив сверху растительное масло, которое создаст защитную пленку.

После этого накройте банку крепкой крышкой и оставьте для брожения на 5-7 дней. Готовый продукт будет пахнуть как квас, и его можно использовать для подкормки растений.

Такой ферментированный травяной чай не только эффективен для поддержания здоровья и плодородия почвы, но и улучшает качество и количество урожая. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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