Огурцы, которые растут на глазах: простая и дешёвая подкормка

Любимая подкормка огурцов в августе

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Август — это время, когда огурцы активно плодоносят, и чтобы обеспечить богатый урожай, важно правильно подкармливать растения.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

В этом месяце рекомендуется использовать минеральные удобрения для стимулирования образования зеленцов. Оптимальный состав для подкормки включает 2 столовые ложки сульфата калия и 3 столовые ложки мочевины, разведенные в 10 литрах воды. Такой раствор обеспечит огурцы необходимыми питательными веществами, способствующими их росту и развитию.

Кроме того, для продления периода плодоношения полезно опрыскивать растения раствором мочевины. Для этого достаточно развести 1 спичечный коробок мочевины в 10 литрах воды. Это простое действие поможет поддержать здоровье ваших огурцов и увеличить количество плодов.

Чтобы избежать путаницы с различными удобрениями, проще всего использовать водорастворимые профессиональные составы, такие как "Аквалис" от компании Еврохим с формулой NPK 18:18:18 + магний и микроэлементы.

Эти универсальные удобрения можно применять как для внекорневой, так и для корневой подкормки раз в неделю, что значительно упростит процесс ухода за растениями.