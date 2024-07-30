Суперсоветы дачникам: как узнать тип почвы и не навредить растениям

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Как определить тип почвы на участке

1:47
Садоводство

Каждому дачнику необходимо определить тип почвы на своем участке, если это не было сделано ранее, так как этот фактор существенно влияет на режим полива и, соответственно, на рост растений.

Как определить тип почвы на участке
Фото: Иркутский государственный университет is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

В этой статье предложены несколько методов, которые помогут вам определить тип почвы.

Глинистые почвы

Глинистые почвы медленно впитывают влагу и сохраняют её на долгое время. Соответственно, растения на такой почве следует поливать редко, но обильно. Чтобы определить глинистую почву, возьмите образец земли с глубины около 20 сантиметров. Если комок земли легко рассыпается, это указывает на сухую почву, требующую частого и обильного полива.

Песчаные почвы

Песчаные почвы быстро впитывают воду. Для проверки, является ли почва песчаной, проведите тест с землей. Если комок земли легко рассыпается при падении с высоты одного метра, это указывает на умеренную влажность почвы. В засушливых условиях такую почву следует поливать чаще.

Почвы с хорошей влажностью

Если комок земли легко скатывается и не прилипает к рукам, это означает хорошую влажность почвы. Частый полив в этом случае не требуется.

Почвы с оптимальной влажностью

Если комок земли прилипает к рукам, это говорит о достаточном уровне влажности. В таком случае растения рекомендуется поливать раз в неделю.

Почвы с высокой влажностью

Если комок земли липкий и при нажатии из него сочится вода, почва чересчур влажная. Если тест показал такой результат, участок не следует поливать чаще, чем раз в две недели.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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