Утренняя магия: как правильно поливать помидоры в августе, чтобы они росли как на дрожжах

Когда лучше поливать помидоры в августе — утром или вечером?

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В заключительной трети лета огородникам следует придерживаться определённой стратегии полива томатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0

Проводить процедуру в дневное время всё ещё не рекомендуется, так как многие дни августа, как и июля, могут быть довольно жаркими.

Дневной полив может привести к быстрому испарению воды и серьёзным проблемам для растений. Поэтому в третьем месяце лета поливать помидоры лучше всего либо утром, либо вечером.

Но какое время суток более предпочтительно? На этот вопрос ответила эксперт сетевого издания "БелНовости", учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Когда лучше поливать помидоры в августе?

Специалист подчёркивает, что в этот период восполнять дефицит влаги на грядке с помидорами желательно только утром.

Утренний полив положительно влияет на состояние растений после ночи, когда температура воздуха может быть довольно низкой.

Использование тёплой воды утром помогает согреть грунт, что приносит значительную пользу растениям.

Важно помнить: полив томатных кустов следует осуществлять под корень, чтобы капельки жидкости не попадали на плоды и листья.