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Утренняя магия: как правильно поливать помидоры в августе, чтобы они росли как на дрожжах

Когда лучше поливать помидоры в августе — утром или вечером?

1:16
Садоводство

В заключительной трети лета огородникам следует придерживаться определённой стратегии полива томатов.

Когда лучше поливать помидоры в августе — утром или вечером?
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0

Проводить процедуру в дневное время всё ещё не рекомендуется, так как многие дни августа, как и июля, могут быть довольно жаркими.

Дневной полив может привести к быстрому испарению воды и серьёзным проблемам для растений. Поэтому в третьем месяце лета поливать помидоры лучше всего либо утром, либо вечером.

Но какое время суток более предпочтительно? На этот вопрос ответила эксперт сетевого издания "БелНовости", учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Когда лучше поливать помидоры в августе?

Специалист подчёркивает, что в этот период восполнять дефицит влаги на грядке с помидорами желательно только утром.

Утренний полив положительно влияет на состояние растений после ночи, когда температура воздуха может быть довольно низкой.

Использование тёплой воды утром помогает согреть грунт, что приносит значительную пользу растениям.

Важно помнить: полив томатных кустов следует осуществлять под корень, чтобы капельки жидкости не попадали на плоды и листья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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