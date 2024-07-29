Как поливать и удобрять капусту, чтобы собрать рекордный урожай

Уход за капустой не вызывает сложностей даже у новичков в огородничестве, так как включает всего несколько простых правил.
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Главное — следовать им неукоснительно, иначе вместо богатого урожая вас может ожидать разочарование.
Регулярно поливайте капустные грядки, регулируя частоту и объем поливов в зависимости от погодных условий. Пересушенная почва — верный путь к потере урожая. Поливайте грядки рано утром или поздним вечером, чтобы избежать попадания влаги на листья капусты.
Не забывайте про мульчирование почвы.
Опытные огородники советуют подвязывать нижние листья капусты в виде бутона. Это помогает капусте испарять меньше влаги и направлять свои силы на формирование кочанов.
Вносите калийно-фосфорные удобрения по влажной почве. В качестве подкормки также можно использовать зольный раствор.
Найдите время для борьбы с крестоцветной блошкой и гусеницами.