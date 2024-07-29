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Как поливать и удобрять капусту, чтобы собрать рекордный урожай

Что нужно сделать с капустой в конце июля — августе, чтобы урожай не разочаровал

1:05
Садоводство

Уход за капустой не вызывает сложностей даже у новичков в огородничестве, так как включает всего несколько простых правил.

Что нужно сделать с капустой в конце июля — августе, чтобы урожай не разочаровал
Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, CC BY-SA 3.0

Главное — следовать им неукоснительно, иначе вместо богатого урожая вас может ожидать разочарование.

  1. Регулярно поливайте капустные грядки, регулируя частоту и объем поливов в зависимости от погодных условий. Пересушенная почва — верный путь к потере урожая. Поливайте грядки рано утром или поздним вечером, чтобы избежать попадания влаги на листья капусты.
  2. Не забывайте про мульчирование почвы.
  3. Опытные огородники советуют подвязывать нижние листья капусты в виде бутона. Это помогает капусте испарять меньше влаги и направлять свои силы на формирование кочанов.
  4. Вносите калийно-фосфорные удобрения по влажной почве. В качестве подкормки также можно использовать зольный раствор.
  5. Найдите время для борьбы с крестоцветной блошкой и гусеницами.
  6. И, наконец, своевременно собирайте урожай.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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