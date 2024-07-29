Как поливать и удобрять капусту, чтобы собрать рекордный урожай

Что нужно сделать с капустой в конце июля — августе, чтобы урожай не разочаровал

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уход за капустой не вызывает сложностей даже у новичков в огородничестве, так как включает всего несколько простых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, CC BY-SA 3.0

Главное — следовать им неукоснительно, иначе вместо богатого урожая вас может ожидать разочарование.