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Как скрыться от соседей без забора: растения, которые подарят вам приватность и красоту

Какие растения помогут отгородиться от соседей

1:21
Садоводство

Если вам не хочется видеть любопытных и надоедливых соседей, вы, конечно, можете построить высокий забор, чтобы отгородиться от них. Но есть и другой способ: посадить растения, которые закроют участок от посторонних глаз и порадуют яркими красками. Списком таких растений поделилась эксперт сетевого издания "БелНовости", ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Какие растения помогут отгородиться от соседей
Фото: web.archive.org by insider51, CC BY-SA 3.0

Вечнозеленые с пышной кроной

К этой группе относятся такие растения, как туя, можжевельник, тис и гибридный кипарис. При выборе растения учитывайте его высоту во взрослом возрасте.

Вьющиеся многолетние лианы

Этот вариант можно назвать комбинированным, так как для создания живой изгороди с использованием этих культур потребуется возвести опору. Речь идет о диком винограде, плюще обыкновенном, жимолости каприфоль, китайском лимоннике и других.

Однолетние вьющиеся культуры

Неоспоримым преимуществом этих растений является их быстрый рост. Среди подходящих культур — квамоклит перистый, момордика, бешеный огурец, ипомея, родохитон и другие. К тому же, вы можете каждый год менять вид участка, выбирая новые растения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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