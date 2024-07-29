Как скрыться от соседей без забора: растения, которые подарят вам приватность и красоту

Если вам не хочется видеть любопытных и надоедливых соседей, вы, конечно, можете построить высокий забор, чтобы отгородиться от них. Но есть и другой способ: посадить растения, которые закроют участок от посторонних глаз и порадуют яркими красками. Списком таких растений поделилась эксперт сетевого издания "БелНовости", ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Вечнозеленые с пышной кроной
К этой группе относятся такие растения, как туя, можжевельник, тис и гибридный кипарис. При выборе растения учитывайте его высоту во взрослом возрасте.
Вьющиеся многолетние лианы
Этот вариант можно назвать комбинированным, так как для создания живой изгороди с использованием этих культур потребуется возвести опору. Речь идет о диком винограде, плюще обыкновенном, жимолости каприфоль, китайском лимоннике и других.
Однолетние вьющиеся культуры
Неоспоримым преимуществом этих растений является их быстрый рост. Среди подходящих культур — квамоклит перистый, момордика, бешеный огурец, ипомея, родохитон и другие. К тому же, вы можете каждый год менять вид участка, выбирая новые растения.
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