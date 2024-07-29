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Как защитить растения от жары: полезные советы садоводам

Советы, как защитить растения от жары

1:57
Садоводство

Жаркая погода негативно сказывается на растениях в саду.

Советы, как защитить растения от жары
Фото: ru.freepik.com

Как защитить свой сад в жаркую погоду

Самым благоприятным и эффективным способом защиты растений в саду от жары является мульчирование и правильный полив. Мульча препятствует росту сорняков, а также делает полив менее частым, так как сохраняет почву влажной в течение длительного времени. Кроме того, мульча предотвращает слишком сильный нагрев почвы под ней, что особенно важно в жаркие летние дни.

Мульча может быть какой угодно — органической или изготовленной из искусственных материалов. Например, можно использовать опилки, ткань, еловую хвою, кору деревьев, сено или скошенную траву. Эти материалы не только защищают почву, но и улучшают ее структуру, способствуя лучшему росту растений.

В жаркую погоду теплицу можно накрыть теневой сеткой, спанбондом, тюлем, полупрозрачной тканью или другими материалами. Особенно это важно для нежных культур, которые могут пострадать от прямых солнечных лучей.

Во время жары вашему саду потребуется в два раза больше воды. Поэтому поливайте растения рано утром или поздно вечером, когда температура воздуха ниже, а испарение минимально. Это позволит воде лучше впитываться в почву и достигать корней растений.

Обильно поливайте растения и не допускайте пересыхания почвы. Регулярный и достаточный полив поможет растениям справиться с жарой и продолжать расти и цвести. Также можно использовать капельный полив, который обеспечивает равномерную влажность почвы и экономит воду.

Не стоит забывать о подкормке растений в жаркий период. Используйте органические удобрения, которые помогут растениям получить необходимые им питательные вещества и укрепят их иммунитет.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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