Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам

Многие растения могут расти в вашем саду долгие годы.
Вы можете выбрать крокусы для своего сада. Эти мелкие цветы чуть ли не самыми первыми появляются в саду и исчезают только в мае. Период их покоя начинается в середине июня.
Также в саду можно вырастить флоксы — яркие цветы, которые цветут длительное время. Кроме того, опытные садоводы рекомендуют в качестве многолетних растений эхинацею, валериану, шалфей, гипсофилу, мальву, георгины. Эти растения поражают разнообразием оттенков и форм своих лепестков.
Вы также можете выбрать красивые многолетние садовые цветы, такие как пионы и розы. Пионы всегда пышно цветут в начале июня, радуя огромными пышными соцветиями.
Розы бывают разных форм, цветов и размеров. Вы можете выбрать растение, подходящее для вашего сада. Также среди многолетних растений для сада часто выделяют ирисы, астры, лилии, примулу и рудбекию.
Все эти цветы будут радовать вас на протяжении многих сезонов своими яркими красками.
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