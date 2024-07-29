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Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам

Названы лучшие многолетники для сада

1:18
Садоводство

Многие растения могут расти в вашем саду долгие годы.

Названы лучшие многолетники для сада
Фото: creativecommons.org by Bernard Spragg is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Какие многолетние цветы выбрать для выращивания в саду

Вы можете выбрать крокусы для своего сада. Эти мелкие цветы чуть ли не самыми первыми появляются в саду и исчезают только в мае. Период их покоя начинается в середине июня.


Также в саду можно вырастить флоксы — яркие цветы, которые цветут длительное время. Кроме того, опытные садоводы рекомендуют в качестве многолетних растений эхинацею, валериану, шалфей, гипсофилу, мальву, георгины. Эти растения поражают разнообразием оттенков и форм своих лепестков.

Вы также можете выбрать красивые многолетние садовые цветы, такие как пионы и розы. Пионы всегда пышно цветут в начале июня, радуя огромными пышными соцветиями.

Розы бывают разных форм, цветов и размеров. Вы можете выбрать растение, подходящее для вашего сада. Также среди многолетних растений для сада часто выделяют ирисы, астры, лилии, примулу и рудбекию.

Все эти цветы будут радовать вас на протяжении многих сезонов своими яркими красками.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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