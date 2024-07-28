Пластиковые вилки для защиты грядок: 3 варианта применения от опытных садоводов

Пластиковые вилки помогут защитить посадки от вредителей и навести порядок на грядках

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пластиковые вилки прекрасно подходят для защиты сада. Если на ваш участок пробираются животные, которые могут повредить растения, просто воткните в землю одноразовые вилки зубцами вверх.

Фото: t.me/dacha_my is licensed under public domain

Опытные садоводы поделились необычными способами использования пластиковых вилок на даче. Эти простые лайфхаки помогут вам защитить посадки и навести порядок на грядках.

1. Пластиковые вилки могут стать преградой для мелких животных, которые могут повредить посадки. Они также помогут отпугнуть кошек, которые любят поваляться на саженцах или использовать грядки в качестве туалета. Для этого просто нужно сделать из вилок импровизированный забор вокруг растений.

2. Вилки, воткнутые зубцами вверх, могут поддержать тяжёлые ветки низкорослых кустарников, таких как клубника. Особенно это актуально, когда на кустах много ягод. На опорах ветки не касаются земли, и ягоды можно собирать чистыми.

3. Вилками можно задать нужное направление побегам растений, которые беспорядочно стелются по земле: клубники, огурцов, кабачков, дыни, тыквы или арбуза.