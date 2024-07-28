Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали, сколько времени нужно собаке, чтобы выспаться
Как выбрать идеальный цвет для любого интерьера
Сколько розеток нужно в каждой комнате
Shaman и Григорий Лепс: гастрольные рекорды и будущий дуэт
Названы лучшие страны для летнего отдыха в Европе
Сборы фильма "Собиратель душ" превысили 100 миллионов рублей в России
Секреты домашнего педикюра: избегайте частых ошибок
Россиянам рассказали, что лучше бутылку с водой не оставлять в автомобиле
Антонов: доллар сохранит колебания ниже 90 рублей в августе
Пластиковые вилки для защиты грядок: 3 варианта применения от опытных садоводов

Пластиковые вилки помогут защитить посадки от вредителей и навести порядок на грядках

1:15
Садоводство

Пластиковые вилки прекрасно подходят для защиты сада. Если на ваш участок пробираются животные, которые могут повредить растения, просто воткните в землю одноразовые вилки зубцами вверх.

Пластиковые вилки помогут защитить посадки от вредителей и навести порядок на грядках
Фото: t.me/dacha_my is licensed under public domain

Опытные садоводы поделились необычными способами использования пластиковых вилок на даче. Эти простые лайфхаки помогут вам защитить посадки и навести порядок на грядках.

1. Пластиковые вилки могут стать преградой для мелких животных, которые могут повредить посадки. Они также помогут отпугнуть кошек, которые любят поваляться на саженцах или использовать грядки в качестве туалета. Для этого просто нужно сделать из вилок импровизированный забор вокруг растений.

2. Вилки, воткнутые зубцами вверх, могут поддержать тяжёлые ветки низкорослых кустарников, таких как клубника. Особенно это актуально, когда на кустах много ягод. На опорах ветки не касаются земли, и ягоды можно собирать чистыми.

3. Вилками можно задать нужное направление побегам растений, которые беспорядочно стелются по земле: клубники, огурцов, кабачков, дыни, тыквы или арбуза.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.

Назван лучший способ борьбы с сорняками
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Город Щёлкино на Азовском море — недооценённый туристом райский уголок Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Последние материалы
Ветеринары рассказали, сколько времени нужно собаке, чтобы выспаться
Как выбрать идеальный цвет для любого интерьера
Сколько розеток нужно в каждой комнате
Shaman и Григорий Лепс: гастрольные рекорды и будущий дуэт
Названы лучшие страны для летнего отдыха в Европе
Сборы фильма "Собиратель душ" превысили 100 миллионов рублей в России
Секреты домашнего педикюра: избегайте частых ошибок
Россиянам рассказали, что лучше бутылку с водой не оставлять в автомобиле
Антонов: доллар сохранит колебания ниже 90 рублей в августе
Valve: удивительно маленькая компания с огромным влиянием в игровой индустрии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников